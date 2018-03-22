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"Газпром" обжаловал в суде решение арбитража по контракту с "Нафтогазом"

НовостиЭнергетика    22.03.2018 - 13:26
Фото: "Газпром" проиграл суд АМКУ (gazprom.ru)
Фото: "Газпром" проиграл суд АМКУ (gazprom.ru)

"Газпром" подал в суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом"

Российский "Газпром" вчера, 21 марта, подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставке газа. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы "Газпрома".

"Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно - по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибках", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера сообщалось, что "Газпром" не признал правомерность штрафа, наложенного на компанию Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) и готовит в связи с этим новый иск в международный арбитраж. 

Ранее киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф АМКУ, наложенный на российского газового монополиста "Газпром". Соответствующее решение было принято судом 13 марта 2018 года. Согласно документу, в 2017 году суд обязал "Газпром" выплатить в государственный бюджет Украины более 171 млрд гривен штрафных санкций за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что с российского "Газпрома" в бюджете Украины уже взыскано более 100 млн гривен. Это все средства, которые находились на территории нашего государства. Коболев: у нас есть большой список вопросов к "Газпрому".

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Теги: Газпром, Нафтогаз Украины
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