"Нафтогаз" еще больше поднял цену на газ: сколько будем платить в июле

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с охватом около 1 млн бытовых абонентов повысила цену на газ в июле до 13,13 гривен за кубометр. По сравнению с июнем повышение составило около 10%.
Это следует из данных на сайте компании.
Отметим, в июне цена на газ составляет 11,94 гривен за кубометр, а месячный тариф на июль вырос до 13,13 гривен.
При этом цены на газ не вырастут у тех, кто обслуживается на годовом тарифе. Здесь как и раньше действует фиксированная цена - 7,96 гривен за кубометр.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что индикативная цена за метр кубический газа составляет более 11 гривен, но она может снизиться.
Также сообщалось, что цены на газ в Европе выросли до максимума за последние несколько лет.