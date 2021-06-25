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"Нафтогаз" еще больше поднял цену на газ: сколько будем платить в июле

Автор: РБК-Украина

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с охватом около 1 млн бытовых абонентов повысила цену на газ в июле до 13,13 гривен за кубометр. По сравнению с июнем повышение составило около 10%.

Это следует из данных на сайте компании.

Отметим, в июне цена на газ составляет 11,94 гривен за кубометр, а месячный тариф на июль вырос до 13,13 гривен.

При этом цены на газ не вырастут у тех, кто обслуживается на годовом тарифе. Здесь как и раньше действует фиксированная цена - 7,96 гривен за кубометр.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что индикативная цена за метр кубический газа составляет более 11 гривен, но она может снизиться.

Также сообщалось, что цены на газ в Европе выросли до максимума за последние несколько лет.

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Нафтогаз УкраиныЦена на газ