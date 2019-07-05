"Нафтогаз" должен отозвать все свои иски против государства, - Гройсман

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" должна отозвать свои иски против государства. Об этом он сказал в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман подчеркнул, что владельцем "Нафтогаза" является государство. Поэтому до среды, 10 июля, НАК должен отозвать все свои судебные иски.

"Госкомпания "Нафтогаз" подала иск в суд против государства... Сегодня нужно принять протокольное решение правительства, направить его в наблюдательные советы и в менеджмент компании ("Нафтогаз", - ред.), поставить вопрос о том, что до среды они должны отозвать все свои иски к государству, так как государство является их владельцем . Если они этого не сделают, я сейчас предлагаю принять протокольное решение правительства поручить министерствам, в каденации которых "Нафтогаз", "Турбоатом"... внести предложения на среду об увольнении руководителей", - сказал глава правительства.

Напомним, в апреле Хозяйственный суд Киева вынес решение по иску НАК "Нафтогаз Украины" к Кабмину по поводу получения госкомпанией компенсации. В частности, НАК требовал возместить ущерб, нанесенный от действия режима специальных обязательств (ПСО), возложенных на "Нафтогаз" постановлением правительства №758.

Как писало РБК-Украина, в июне Кабинет министров принял постановление, которое обязывает НАК "Нафтогаз Украины" не повышать цены на газ для населения.