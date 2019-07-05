"Нафтогаз" повинен відкликати всі свої позови проти держави, - Гройсман

Глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявив, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" повинен відкликати свої позови проти держави. Про це він сказав у ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман підкреслив, що власником "Нафтогазу" є держава. А тому до середи, 10 липня, НАК має відкликати усі свої судові позови.

"Держкомпанія "Нафтогаз" подала позов до суду проти держави... Сьогодні треба прийняти протокольне рішення уряду, направити його в наглядові ради і в менеджмент компанії ("Нафтогаз", - ред.), поставити питання про те, що до середи вони мають відкликати всі свої позови до держави, тому що держава є їхнім власником. Якщо вони цього не зроблять, я зараз пропоную прийняти протокольне рішення уряду доручити міністерствам, в каденації яких є "Нафтогаз", "Турбоатом"… внести пропозиції на середу про звільнення таких керівників", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, у квітні Господарський суд Києва виніс рішення за позовом НАК "Нафтогаз України" до Кабміну з приводу отримання держкомпанією компенсації. Зокрема, НАК вимагав відшкодувати збиток, нанесений від дії режиму спеціальних зобов'язань, покладених на "Нафтогаз" постановою уряду №758.

Як писало РБК-Україна, в червні Кабінет міністрів прийняв постанову, яка зобов'язує НАК "Нафтогаз України" не підвищувати ціни на газ для населення.