Суд принял решение о выплате компенсации "Нафтогазу" от Кабмина

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Хозяйственный суд Киева не признал требование "Нафтогаза" по сумме выплат

Хозяйственный суд Киева вынес решение по иску НАК "Нафтогаз Украины" в отношении Кабинета министров по поводу получения госкомпанией компенсации. В частности, НАК требовал возместить ущерб, нанесенный от действия режима специальных обязательств (ПСО), возложенных на "Нафтогаз" правительственным постановлением №758. Об этом говорится в решении суда от 28 февраля, опубликованном 22 марта, сообщает издание "Левый берег".

Напомним, режим ПСО предполагает обязательства госкомпании продавать газ населению по фиксированной цене ниже рыночной и обеспечивать определенный объем газа в подземных хранилищах для прохождения отопительного периода.

Свой ущерб за четвертый квартал 2015 года из-за отказа правительства создать порядок выплат и указать источники компенсации НАК оценил в 6,63 млрд гривен. В решении Хозяйственного суда Киева учтены предыдущие решения в пользу "Нафтогаза" Окружного административного суда столицы, которыми признается противоправной бездеятельность Кабмина, а также подтверждено право госкомпании на получение компенсации. "Суд указывает, что положения ч. 7 ст. 11 закона "О рынке природного газа" являются основанием для возникновения у компании законодательно закрепленного права на получение компенсации, у Кабинета министров – обязательства обеспечить осуществление такой компенсации", - говорится в решении Хозсуда Киева.

В то же время, столичный Хозсуд полностью отказал "Нафтогаз Украины" в удовлетворении иска о взыскании в качестве возмещения суммы в 6,63 млрд гривен. При этом "Нафтогаз" имеет право обжаловать это решение в апелляции в течение 20 дней с момента его оглашения.

Напомним, что НАК за период с октября 2015 по июнь 2018 года в связи с действием спецобязательств требует от правительства компенсацию в размере более 110 млрд гривен.

Как сообщало ранее РБК-Украина, за средства, полученные от Кабмина в виде возмещения, НАК планирует выкупить у ПАО "Укрнафта" 4 млрд кубометров газа.