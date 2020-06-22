"Нафтогаз" дал прогноз цен на голубое топливо на ближайшие месяцы

На европейском рынке наметилась тенденция роста цен на газ. Однако по прогнозу аналитиков НАК "Нафтогаз Украины" до начала отопительного сезона цены будут снижаться.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

При этом аналитики "Нафтогаза" отмечают, цены на основных европейских хабах растут со второй недели июня как для текущего месяца, так и на будущие периоды. Среди основных причин - отмена значительной части поставок в Европу сжиженного газа в июне и июле, рост промышленного производства после отмены карантина и переход европейских станций тепловой генерации на газ вместо угля.

По прогнозам аналитиков Нафтогаза, слабый спрос на газ в мире и высокие запасы в Европе и дальше давить на цены на ключевых рынках газа.

"Предполагается, что до конца сезона уровень запасов в ПХГ приблизится к своему максимуму. Это будет способствовать приостановлению любых инициатив по закачке газа и с учетом незначительного спроса повлечет снижение цены. Изменение ценовых тенденций возможно ближе к отопительному сезону", - отмечается в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" повысил цены на газ для промышленности на июль 2020 года на 8,7-9,7% до 2 975,00 - 3 459,00 грн/тыс. куб. м.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на газ для нужд населения в июне 2020 года на уровне 2 142,280 грн за 1 тыс. кубометров.

Таким образом, цена газа для населения в июне будет на 5,9% ниже, чем в мае 2020 года (2 275,72 грн за 1 тыс. кубометров).