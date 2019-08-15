"Нафтогаз" не будет продавать газ для Луганской ТЭС по сниженной цене

Кабинет министров Украины принял решение об обеспечении Луганской ТЭС энергоносителями без применения специальной регулируемой цены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр правительственного портала.

Сообщается, что во время специального правительственного совещания, которое инициировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, было решено не продавать газ по сниженной цене и одновременно поручено НЭК "Укрэнерго" ускорить реализацию проекта строительства альтернативной линии энергообеспечения.

"Во время совещания принято решение об обеспечении субъектов генерации Луганской области энергоносителями без применения специальной регулируемой цены", - говорится в сообщении Кабмина.

Напомним, Кабинет министров Украины 14 августа принял решение о снижении стоимости газа для Луганской ТЭС через чрезвычайную ситуацию.

Как сообщало РБК-Украина, "Нафтогаз Украины" оценила убытки от снижения цен на газ для Луганской ТЭС, которая входит в холдинг ДТЭК ТЭС Ахметова. Выполнение правительственного решения только в августе могло повлечь убытки для Нафтогаза в размере более 120 млн грн на месяц. При такой же ситуации в зимний период с ростом рыночных цен и объемов потребления сумма убытков могла достигнуть 250-300 млн грн ежемесячно.