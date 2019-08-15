"Нафтогаз" не буде продавати газ для Луганської ТЕС за зниженою ціною

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо забезпечення Луганської ТЕС енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр урядового порталу.

Зазначається, що під час спеціальної урядової наради, яку ініціював прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, було вирішено не продавати газ за зниженою ціною та одночасно доручено НЕК "Укренерго" прискорити реалізацію проекту будівництва альтернативної лінії енергозабезпечення.

"Під час наради ухвалено рішення про забезпечення суб’єктів генерації Луганської області енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни", - йдеться у повідомленні Кабміну.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 14 серпня ухвалив рішення про зниження вартості газу для Луганської ТЕС через надзвичайну ситуацію.

Як повідомляло РБК-Україна, "Нафтогаз України" оцінила збитки від зниження цін на газ для Луганської ТЕС, яка входить у холдинг ДТЕК ТЕС Ахметова. Виконання урядового рішення лише у серпні могло спричинити збитки для Нафтогазу у розмірі понад 120 млн грн на місяць. За такої ситуації у зимовий період із зростанням ринкових цін та обсягів споживання сума збитків могла досягти 250-300 млн грн щомісячно.