"Нафтогаз" не будет повышать цены на транзит газа из РФ после 2019 года

"Нафтогаз" в новом иске к "Газпрому" требует повышения ставки на транзит на период 2018-2019 годов

НАК "Нафтогаз Украины" в своем новом иске к российскому "Газпрому" на 12 млрд долларов требует повышения ставки на транзит на период 2018-2019 годов, однако требовать повышения ставки после этого срока компания не планирует. Об этом заявил коммерческий директор НАК Юрий Витренко в эфире радиостанции "Новое время".

"Мы требуем пересмотра транзитной ставки в сторону повышения через арбитраж, мы недавно подали иск на почти 12 млрд долларов и требуем очень существенного повышения транзитной ставки, но это на период на 2018-2019 годов. В Берлине основной темой переговоров будет транзит после 2020 года. И после 2020 года, мы говорили и говорим, что транзитная ставка будет даже ниже, чем сейчас по контракту", - рассказал Витренко.

Напомним, 6 июля "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж требование о пересмотре тарифа на транзит газа. В компании объяснили, что контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню.