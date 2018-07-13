"Нафтогаз" не буде підвищувати ціни на транзит газу з РФ після 2019 року

"Нафтогаз" у новому позові до "Газпрому" вимагає підвищення ставки на транзит на період 2018-2019 років

НАК "Нафтогаз України" у своєму новому позові до російського "Газпрому" на 12 млрд доларів вимагає підвищення ставки на транзит на період 2018-2019 років, однак вимагати підвищення ставки після цього терміну компанія не планує. Про це заявив комерційний директор НАК Юрій Вітренко в ефірі радіостанції "Новое время".

"Ми вимагаємо перегляду транзитної ставки у бік підвищення через арбітраж, ми нещодавно подали позов на майже 12 мільярдів доларів і вимагаємо дуже суттєвого підвищення транзитної ставки, але це на період на 2018-2019 років. У Берліні основною темою перемовин буде транзит після 2020 року. І після 2020 року, ми говорили і говоримо, що транзитна ставка буде навіть нижчою, ніж є зараз за контрактом", - розповів Вітренко.

Нагадаємо, 6 липня "Нафтогаз" направив в Стокгольмський арбітраж вимогу про перегляд тарифу на транзит газу. У компанії пояснили, що контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" дозволяє сторонам вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню.