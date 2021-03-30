"Нафтогаз" будет искать газ в Западной Украине вместе с польской госкомпанией
НАК "Нафтогаз Украины" и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали меморандум о взаимопонимании. Государственные компании планируют реализацию ряда проектов, прежде всего, в западном регионе Украины, на границе с Польшей.
Об этом сообщает пресс-служба НАК.
Как отметил главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер, компания получила стратегические активы, "которые дают возможность с уверенностью декларировать самый большой потенциал добычи углеводородов среди стран Европы".
По данным пресс-службы, первоочередной акцент "Нафтогаз" и PGNiG сделают на изучении возможностей для совместной разведки новых площадей в Западной Украине, граничащих с Польшей. В частности, партнеры допускают сотрудничество на Берестянском участке, по которому "Нафтогаз" заключил соглашение о разделе продукции с правительством в конце 2020 года.
В свою очередь Роберт Перковский, вице-президент и главный исполнительный директор PGNiG SA заявил, что компания особенно заинтересована в развитии добычи газа в Западной Украине. "Этот регион граничит с зоной нашей деятельности в Польше, и наши исследования свидетельствуют о его перспективности", - добавил он.
В пресс-службе напомнили, что "Нафтогаз" начал реализацию стратегических проектов по наращиванию ресурсной базы в пределах Черноморского шельфа, Юзовской площади, Карпатского региона и новых участков, по которым были заключены соглашения о разделе продукции.
Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров внес изменения в Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами. "Нафтогаз" получил право на разработку Черноморского шельфа без проведения конкурса на 30 лет.
Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2019 года польская государственная компания PGNiG SA подписала с украинской ERU Management Services ("ЭРУ") соглашение в области разведки и добычи газа в Львовской области, недалеко от границы с Польшей.