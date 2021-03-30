"Нафтогаз" будет искать газ в Западной Украине вместе с польской госкомпанией

НАК "Нафтогаз Украины" и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали меморандум о взаимопонимании. Государственные компании планируют реализацию ряда проектов, прежде всего, в западном регионе Украины, на границе с Польшей.

Как отметил главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер, компания получила стратегические активы, "которые дают возможность с уверенностью декларировать самый большой потенциал добычи углеводородов среди стран Европы".

По данным пресс-службы, первоочередной акцент "Нафтогаз" и PGNiG сделают на изучении возможностей для совместной разведки новых площадей в Западной Украине, граничащих с Польшей. В частности, партнеры допускают сотрудничество на Берестянском участке, по которому "Нафтогаз" заключил соглашение о разделе продукции с правительством в конце 2020 года.

В свою очередь Роберт Перковский, вице-президент и главный исполнительный директор PGNiG SA заявил, что компания особенно заинтересована в развитии добычи газа в Западной Украине. "Этот регион граничит с зоной нашей деятельности в Польше, и наши исследования свидетельствуют о его перспективности", - добавил он.

В пресс-службе напомнили, что "Нафтогаз" начал реализацию стратегических проектов по наращиванию ресурсной базы в пределах Черноморского шельфа, Юзовской площади, Карпатского региона и новых участков, по которым были заключены соглашения о разделе продукции.