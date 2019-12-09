Польская госкомпания намерена добывать газ во Львовской области

Фото: PGNiG (pgnig.pl)

Добыча газа начнется в очень перспективном районе

Польская государственная компания PGNiG SA подписала с украинской ERU Management Services ("ЭРУ") соглашение в области разведки и добычи газа во Львовской области, недалеко от границы с Польшей. Об этом сообщается на сайте PGNiG.

Согласно сообщению, соглашение между PGNiG и "ЭРУ" предусматривает совместную работу по концессии. На первом этапе будет пробурена разведочная скважина длиной до 2500 метров и проведены геофизические исследования для определения местоположения следующих скважин. Работы начнутся сразу после получения необходимых согласований и разрешений.

Как отметил Петр Возняк, президент правления PGNiG SA, подписанное соглашение позволит вести разведку и добычу природного газа в очень перспективном районе.

"У нас есть веские основания предполагать большой потенциал добычи в этом регионе, как и на крупнейшем месторождении природного газа в Польше - месторождении Пшемысль", - сказал он.

Управляющий партнер "ЭРУ" Дейл Перри напомнил о том, что его компания сотрудничает с PGNiG уже четыре года. "Мы рассматриваем это как первую из многих возможностей, которые украинский энергетический сектор может предложить в ближайшие годы", - заявил он.

Согласно информации, размещенной на сайте PGNiG, компания ожидает, что запасы газа на месторождении Пшемысль составляют более 20 млрд кубометров.

PGNiG и "ЭРУ" экспортируют природный газ в Украину с 2016 года. В августе 2019 года PGNiG приобрела американский СПГ для "ЭРУ", который после регазификации на терминале был продан в Украине.

Напомним, в ноябре 2019 года польская нефтегазовая компания PGNiG отправила российской компании "Газпром" заявление о намерении расторгнуть газовый контракт с 31 декабря 2022 года. Контракт предусматривает поставку примерно 10 млрд кубометров газа в год.