"Нафтогаз" буде через Кабмін і депутатів домагатися спецдозволів на видобуток газу

Фото:Андрій Фаворов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для вирішення питання зі спецдозволами потрібно залучення уряду і депутатів

НАК "Нафтогаз України" має намір залучати уряд і депутатів для вирішення питання про спецдозволи на видобуток газу в Полтавській і Харківській областях. Про це новий керівник інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрій Фаворов сказав в інтерв'ю РБК-Украина.

Відповідаючи на питання про те, що тільки в Полтавській області місцева влада блокує процес погодження видачі "Нафтогазу" 17 спецдозволів, Фаворов заявив: "Нафтогаз" не зможе вирішити цю проблему один. Для цього буде потрібно повне залучення уряду, депутатів тощо".

Фаворов зазначив, що крім енергобезпеки країни і робочих місць, це питання важливе і для місцевих бюджетів, які отримують п'ять відсотків надходжень від ренти.

"Я в шоці, я відмовляюся вірити, що районах Полтавської та Харківської областей не потрібні нові дитячі садки, майданчики, школи, лікарні, підвищення зарплат для вчителів, пенсіонерів. Вони відмовляються від цих п'ятивідсоткових надходжень. У мене питання: чому представники місцевої влади дозволяють собі відмовитися від таких податкових надходжень до місцевих бюджетів?" - додав він.

Нагадаємо, в кінці листопада в НАК "Нафтогаз України" повідомили про те, що керівником інтегрованого газового бізнесу НАК буде призначений Андрій Фаворов. У групі "Нафтогаз" Фаворов буде займатися питаннями видобутку газу, оптової торгівлі та роздрібного продажу газу. До недавнього часу Фаворов був директором і керуючим партнером компанії "Енергетичні ресурси України", проте планує продати свою частку в компанії, щоб уникнути конфлікту інтересів.

Відповідно до законодавства, газовидобувні компанії відраховують до місцевих бюджетів 5% від рентних платежів.