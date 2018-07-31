"Нафтогаз" активизировал работу по отделению оператора ГТС

НАК привлек консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers к поддержке работы по трансформации "Укртрансгаза"

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" активизирует работу по отделению оператора газотранспортной системы. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

В частности, "Нафтогаз" привлек консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers к поддержке работы по трансформации АО "Укртрансгаз" и подготовке к отделению оператора ГТС. Консультанты начали работу по трем ключевым направлениям.

Согласно сообщению, во-первых, это - идентификация и подготовка к передаче ОАО "Магистральные газопроводы Украины" газотранспортных активов "Укртрансгаза", которые не принимают участие в деятельности по транзиту природного газа.

При этом должны удовлетворяться следующие критерии:

передача таких активов не ставит под угрозу деятельность по транзиту природного газа или выполнение каких-либо обязательств по транзитному контракту с ОАО "Газпром";

такая передача активов соответствует всем регуляторным и законодательным нормам;

разделение не будет представлять рисков для дальнейшей финансовой устойчивости обоих операторов.

Во-вторых, речь идет о разработке плана оптимизации и передаче активов и функций в филиал "ОГТС" АО "Укртрансгаз" и плана выделения филиала "ОГТС" в отдельное юридическое лицо в составе НАК.

В-третьих, планируется проведение пилотного проекта по оптимизации и передачи отдельных функций в филиал "ОГТС".

"Основываясь на результатах проекта, НАК "Нафтогаз Украины" начнет процесс дальнейшей оптимизации АО" Укртрансгаз "и подготовки к отделению оператора газотранспортной системы после 2019 года", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, в НАК заявили о том, что на данный момент созданы опасные возможности для бесконтрольного и бесплатного отбора газа из газотранспортной системы (ГТС).

В интервью РБК-Украина главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко заявил, что объем "небалансов" из-за несанкционированных отборов газа составляет примерно 27,5 млрд гривен.