"Нафтогаз" активізував роботу з відокремлення оператора ГТС

НАК залучив консалтингову компанію PricewaterhouseCoopers до підтримки роботи з трансформації "Укртрансгазу"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" активізує роботу з відокремлення оператора газотранспортної системи. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Зокрема, "Нафтогаз" залучив консалтингову компанію PricewaterhouseCoopers до підтримки роботи з трансформації АТ "Укртрансгаз" та підготовки до відокремлення оператора ГТС. Консультанти розпочали роботу по трьох ключових напрямах.

Відповідно до повідомлення, по-перше, це - ідентифікація та підготовка до передачі ПАТ "Магістральні газопроводи України" газотранспортних активів "Укртрансгазу", які не беруть участі у діяльності з транзиту природного газу.

При цьому мають задовольнятися наступні критерії:

передача таких активів не ставить під загрозу діяльність з транзиту природного газу або виконання будь-яких зобов’язань по транзитному контракту з ПАТ "Газпром";

така передача активів відповідає всім регуляторним та законодавчим нормам;

розділення не становитиме ризиків для подальшої фінансової сталості обох операторів.

По-друге, йдеться про розробку плану оптимізації та передачі активів та функцій у філію "ОГТС" АТ "Укртрансгаз" та плану виділення філії "ОГТС" у окрему юридичну особу в складі НАК.

По-третє, планується проведення пілотного проекту з оптимізації та передачі окремих функцій у філію "ОГТС".

"Базуючись на результатах проекту, НАК "Нафтогаз України" розпочне процес подальшої оптимізації АТ "Укртрансгаз" та підготовки до відокремлення оператора газотранспортної системи після 2019 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, у НАК заявили про те, що на даний момент створено небезпечні можливості для безконтрольного та безплатного відбору газу з газотранспортної системи (ГТС).

В інтерв'ю РБК-Україна головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко заявив, що обсяг "небалансів" через несанкціоновані відбори газу становить приблизно 27,5 млрд гривень.