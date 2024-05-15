"Нафтогаз" у 2024 році сплатив до бюджету України 28,3 млрд грн податків

У квітні 2024 року Група сплатила до держбюджету 8 млрд грн, що складає 11,5% від всіх податкових надходжень.

За чотири місяці 2024 року Група Нафтогаз поповнила державний бюджет України на 26,2 млрд грн податків. Ще 2,1 млрд грн було спрямовано у місцеві бюджети.

"Ми сумлінно виконуємо всі свої зобов’язання та залишаємось надійною опорою економіки України. Безпосередньо у квітні до державного бюджету було сплачено 8 млрд грн. Таким чином, Група Нафтогаз забезпечила 11,5% від усіх податкових надходжень до держскарбниці у квітні 2024 року. Працюємо разом, щоб наша країна зберігала фінансову стабільність", – заявив Олексій Чернишов, голова НАК "Нафтогаз України".