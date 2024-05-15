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"Нафтогаз" в 2024 году уплатил в бюджет Украины 28,3 млрд грн налогов

Фото: "Нафтогаз" в 2024 году уплатил в бюджет Украины 28,3 млрд грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Группа компаний "Нафтогаз" за четыре месяца 2024 года уплатила в сводный бюджет Украины 28,3 млрд грн, из которых 26,2 млрд грн поступило в государственный бюджет, а еще 2,1 млрд грн - в местные бюджеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

В апреле 2024 года Группа уплатила в госбюджет 8 млрд грн, что составляет 11,5% всех налоговых поступлений.

За четыре месяца 2024 г. Группа Нафтогаз пополнила государственный бюджет Украины на 26,2 млрд грн налогов. Еще 2,1 млрд грн было направлено в местные бюджеты.

"Мы добросовестно выполняем все свои обязательства и остаемся надежной опорой экономики Украины. Непосредственно в апреле в государственный бюджет было уплачено 8 млрд грн. Таким образом, Группа Нафтогаз обеспечила 11,5% всех налоговых поступлений в бюджет в апреле 2024 года. Работаем вместе, чтобы наша страна сохраняла финансовую стабильность", – заявил Алексей Чернышев, глава НАК "Нафтогаз Украины".

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