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"Нафтогаз" у 2024 році сплатив до бюджету України 28,3 млрд грн податків

Середа 15 травня 2024 17:23
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"Нафтогаз" у 2024 році сплатив до бюджету України 28,3 млрд грн податків Фото: "Нафтогаз" у 2024 році сплатив до бюджету України 28,3 млрд грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Група компаній "Нафтогаз" за чотири місяці 2024 року сплатила до зведеного бюджету України 28,3 млрд грн, з яких 26,2 млрд грн надійшло у державний бюджет, а ще 2,1 млрд грн – у місцеві бюджети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

У квітні 2024 року Група сплатила до держбюджету 8 млрд грн, що складає 11,5% від всіх податкових надходжень.

За чотири місяці 2024 року Група Нафтогаз поповнила державний бюджет України на 26,2 млрд грн податків. Ще 2,1 млрд грн було спрямовано у місцеві бюджети.

"Ми сумлінно виконуємо всі свої зобов’язання та залишаємось надійною опорою економіки України. Безпосередньо у квітні до державного бюджету було сплачено 8 млрд грн. Таким чином, Група Нафтогаз забезпечила 11,5% від усіх податкових надходжень до держскарбниці у квітні 2024 року. Працюємо разом, щоб наша країна зберігала фінансову стабільність", – заявив Олексій Чернишов, голова НАК "Нафтогаз України".

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