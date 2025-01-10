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Нафтобаза бомбардувальників в Енгельсі горить третю добу після удару дронів

Росія, П'ятниця 10 січня 2025 13:47
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Нафтобаза бомбардувальників в Енгельсі горить третю добу після удару дронів Фото: горіти буде ще мінімум два дні (t.me/busargin_r)
Автор: Олександр Білоус

Пожежа на нафтосховищі біля авіабази стратегічних бомбардувальників у російському Енгельсі триває. Жителі відчувають "дискомфорт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна в Telegram.

"Процес вигоряння палива триває. За оцінкою фахівців, орієнтовно він займе ще два дні", - повідомив губернатор.

За його словами, вчора в другій половині дня через погодні умови жителі міста Енгельс "могли відчувати дискомфорт через дим". Сьогодні напрямок вітру змінився - дим іде не в бік міста, стверджує Бусаргін.

В Енгельсі, місті з населенням 200 тисяч осіб, розташованому приблизно за 730 км на південний схід від Москви, 8 січня було запроваджено надзвичайний стан після того, як пожежа поширилася, а двоє пожежників загинули під час її гасіння.

Відео та фотографії, опубліковані в соціальних мережах, показали, що велика пожежа викидає густі хмари диму в небо.

Атака дронів

Генштаб ЗСУ 8 січня заявив, що Сили оборони України атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" в Енгельсі Саратовської області. нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.

Поразка нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів і суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об'єктах, зазначили в Генштабі.

Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які базуються в Енгельсі, використовують особливе паливо Т-8В. Якщо під час атаки вдалося вразити резервуари з цим паливом, це дасть змогу певною мірою "приземлити" бомбардувальники Ту-160.

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