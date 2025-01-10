Нефтебаза бомбардировщиков в Энгельсе горит третьи сутки после удара дронов

Пожар на нефтехранилище у авиабазы стратегических бомбардировщиков в российском Энгельсе продолжается. Жители испытывают "дискомфорт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в Telegram .

"Процесс выгорания топлива продолжается. По оценке специалистов, ориентировочно он займет еще два дня", - сообщил губернатор.

По его словам, вчера во второй половине дня из-за погодных условий жители города Энгельс "могли испытывать дискомфорт из-за дыма". Сегодня направление ветра изменилось - дым уходит не в сторону города, утверждает Бусаргин.

В Энгельсе, городе с населением 200 тысяч человек, расположенном примерно в 730 км к юго-востоку от Москвы, 8 января было введено чрезвычайное положение после того, как пожар распространился и двое пожарных погибли при его тушении.

Видео и фотографии, опубликованные в социальных сетях, показали, что большой пожар выбрасывает густые облака дыма в небо.

Кадры с места пожара в Энгельсе на данный момент. Ветер меняется и обстановка становится хуже и хуже. pic.twitter.com/8SvKpd3bJ1 — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) January 9, 2025

Атака дронов

Генштаб ВСУ 8 января заявил, что Силы обороны Украины атаковали базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области. нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.

Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам, отметили в Генштабе.

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые базируются в Энгельсе, используют особое топливо Т-8В. Если во время атаки удалось поразить резервуары с этим топливом, это позволит в определенной степени "приземлить" бомбардировщики Ту-160.