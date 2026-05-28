Нафта знову дорожчає після нових ударів США по Ірану

Що відбувається з цінами

Станом на ранок 28 травня нафта сорту Brent підскочила до 96,21 долара за барель - плюс 2% за добу. WTI торгується близько 90,36 долара - зростання на 1,9%.

Попри це нафта все ще може завершити тиждень зниженням - ринки закладають у ціну можливість укладення хоча б тимчасової мирної угоди між США та Іраном.

Переговори зайшли в глухий кут

Трамп заявив, що "не задоволений" перебігом переговорів. Білий дім спростував іранські повідомлення про проєкт угоди, згідно з яким Іран та Оман мали б спільно контролювати Ормузьку протоку.

Камені спотикання в переговорах:

ядерна програма Ірану;

вимога Тегерана зберегти контроль над Ормузом;

подвійна морська блокада, яку підтримують обидві сторони;

санкції - Іран вимагає їх скасування, США відмовляють.

Що буде з цінами далі

Аналітики попереджають про ризик різкого стрибка цін до середини липня - якщо Китай відновить імпорт нафти після завершення розпродажу стратегічних резервів.

Глава дослідницького підрозділу Pepperstone Group зазначив: ринки оцінюють перспективи угоди "крізь оптимістичну призму", але ризик зриву переговорів "залишається цілком реальним".

Затяжний конфлікт вже спричинив стрімке зростання прибутковості облігацій через побоювання щодо повернення інфляції. Центробанки, включно з ФРС, можуть бути змушені підвищити відсоткові ставки у відповідь.