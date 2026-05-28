Нефть снова дорожает после новых ударов США по Ирану

Цены на нефть возобновили рост после падения более чем на 5% в среду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Что происходит с ценами
По состоянию на утро 28 мая нефть сорта Brent подскочила до 96,21 доллара за баррель - плюс 2% за сутки. WTI торгуется около 90,36 доллара - рост на 1,9%.
Несмотря на это нефть все еще может завершить неделю снижением - рынки закладывают в цену возможность заключения хотя бы временного мирного соглашения между США и Ираном.
Переговоры зашли в тупик
Трамп заявил, что "не доволен" ходом переговоров. Белый дом опроверг иранские сообщения о проекте соглашения, согласно которому Иран и Оман должны были бы совместно контролировать Ормузский пролив.
Камни преткновения в переговорах:
Что будет с ценами дальше
Аналитики предупреждают о риске резкого скачка цен к середине июля - если Китай возобновит импорт нефти после завершения распродажи стратегических резервов.
Глава исследовательского подразделения Pepperstone Group отметил: рынки оценивают перспективы сделки "сквозь оптимистическую призму", но риск срыва переговоров "остается вполне реальным".
Затяжной конфликт уже вызвал стремительный рост доходности облигаций из-за опасений относительно возвращения инфляции. Центробанки, включая ФРС, могут быть вынуждены повысить процентные ставки в ответ.
Конфликт между США и Ираном продолжается уже четвертый месяц - он начался в конце февраля с американо-израильских ударов. По одному из вариантов урегулирования, Ормузский пролив может быть полностью открыт для судоходства примерно через месяц после подписания соглашения о прекращении огня.
Тем временем внутри Ирана фиксируются первые признаки изменений: президент Пезешкиан возобновил доступ к международному интернету - после почти 90 дней блокировок.