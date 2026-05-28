Нефть снова дорожает после новых ударов США по Ирану

Что происходит с ценами

По состоянию на утро 28 мая нефть сорта Brent подскочила до 96,21 доллара за баррель - плюс 2% за сутки. WTI торгуется около 90,36 доллара - рост на 1,9%.

Несмотря на это нефть все еще может завершить неделю снижением - рынки закладывают в цену возможность заключения хотя бы временного мирного соглашения между США и Ираном.

Переговоры зашли в тупик

Трамп заявил, что "не доволен" ходом переговоров. Белый дом опроверг иранские сообщения о проекте соглашения, согласно которому Иран и Оман должны были бы совместно контролировать Ормузский пролив.

Камни преткновения в переговорах:

ядерная программа Ирана;

требование Тегерана сохранить контроль над Ормузом;

двойная морская блокада, которую поддерживают обе стороны;

санкции - Иран требует их отмены, США отказывают.

Что будет с ценами дальше

Аналитики предупреждают о риске резкого скачка цен к середине июля - если Китай возобновит импорт нефти после завершения распродажи стратегических резервов.

Глава исследовательского подразделения Pepperstone Group отметил: рынки оценивают перспективы сделки "сквозь оптимистическую призму", но риск срыва переговоров "остается вполне реальным".

Затяжной конфликт уже вызвал стремительный рост доходности облигаций из-за опасений относительно возвращения инфляции. Центробанки, включая ФРС, могут быть вынуждены повысить процентные ставки в ответ.