Нефть снова дорожает после новых ударов США по Ирану

04:26 28.05.2026 Чт
2 мин
Какой оптимистический сценарий закладывают рынки?
aimg Екатерина Коваль
Фото: риск срыва переговоров остается реальным (Getty Images)

Цены на нефть возобновили рост после падения более чем на 5% в среду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: США второй раз за неделю ударили по Ирану

Что происходит с ценами

По состоянию на утро 28 мая нефть сорта Brent подскочила до 96,21 доллара за баррель - плюс 2% за сутки. WTI торгуется около 90,36 доллара - рост на 1,9%.

Несмотря на это нефть все еще может завершить неделю снижением - рынки закладывают в цену возможность заключения хотя бы временного мирного соглашения между США и Ираном.

Переговоры зашли в тупик

Трамп заявил, что "не доволен" ходом переговоров. Белый дом опроверг иранские сообщения о проекте соглашения, согласно которому Иран и Оман должны были бы совместно контролировать Ормузский пролив.

Камни преткновения в переговорах:

  • ядерная программа Ирана;
  • требование Тегерана сохранить контроль над Ормузом;
  • двойная морская блокада, которую поддерживают обе стороны;
  • санкции - Иран требует их отмены, США отказывают.

Что будет с ценами дальше

Аналитики предупреждают о риске резкого скачка цен к середине июля - если Китай возобновит импорт нефти после завершения распродажи стратегических резервов.

Глава исследовательского подразделения Pepperstone Group отметил: рынки оценивают перспективы сделки "сквозь оптимистическую призму", но риск срыва переговоров "остается вполне реальным".

Затяжной конфликт уже вызвал стремительный рост доходности облигаций из-за опасений относительно возвращения инфляции. Центробанки, включая ФРС, могут быть вынуждены повысить процентные ставки в ответ.

Конфликт между США и Ираном продолжается уже четвертый месяц - он начался в конце февраля с американо-израильских ударов. По одному из вариантов урегулирования, Ормузский пролив может быть полностью открыт для судоходства примерно через месяц после подписания соглашения о прекращении огня.

Тем временем внутри Ирана фиксируются первые признаки изменений: президент Пезешкиан возобновил доступ к международному интернету - после почти 90 дней блокировок.

