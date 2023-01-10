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Нафта знову дешевшає: що вплинуло на світові ціни

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Токіо, Вівторок 10 січня 2023 08:31
Нафта знову дешевшає: що вплинуло на світові ціни Фото: Ціни на нафту впали 10 січня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 10 січня, на очікуваннях того, що подальше підвищення відсоткових ставок у США, найбільшому у світі споживачі нафти, уповільнить економічне зростання та обмежить попит на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent із постачанням у березні впали на 0,5% до 79,22 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,5% до 74,27 доларів за барель.

Обидва контракти зросли на 1% у понеділок після того, як Китай, найбільший у світі імпортер нафти та другий за величиною споживач, відкрив свої кордони вперше за три роки.

Два представники Федеральної резервної системи США на цьому тижні заявили, що облікова ставка ФРС, що становить зараз від 4,25% до 4,5%, має зрости до діапазону від 5% до 5,25%, щоб взяти під контроль більш високі темпи інфляції. .

Політики ФРС заявили, що свіжі дані щодо інфляції, які будуть опубліковані пізніше цього тижня, допоможуть їм вирішити, чи можуть вони уповільнити темпи підвищення процентних ставок на своєму майбутньому засіданні до підвищення всього на чверть пункту замість значніших стрибків, які вони використали протягом більшу частину 2022 року.

Китай також видав другу партію квот на імпорт сирої нафти на 2023 рік, збільшивши загальний обсяг на цей рік на 20%, порівняно з тим же періодом минулого року. Але аналітики попередили, що пожвавлення попиту в Китаї може відіграти обмежену роль у підвищенні нафтових цін в умовах понижувального тиску світової економіки.

Нагадаємо, ціна на російську нафту марки Urals впала на перших у 2023 році світових торгах нижче 40 доларів за барель.

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