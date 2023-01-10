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Нефть снова дешевеет: что повлияло на мировые цены

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Токио, Вторник 10 января 2023 08:31
Нефть снова дешевеет: что повлияло на мировые цены Фото: Цены на нефть упали 10 января (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снизилась во вторник, 10 января, на ожиданиях того, что дальнейшее повышение процентных ставок в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, замедлит экономический рост и ограничит спрос на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 0,5% до 79,22 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,5% до 74,27 долларов за баррель.

Оба контракта выросли на 1% в понедельник после того, как Китай, крупнейший в мире импортер нефти и второй по величине потребитель, открыл свои границы впервые за три года.

Два представителя Федеральной резервной системы США на этой неделе заявили, что учетная ставка ФРС, составляющая сейчас от 4,25% до 4,5%, должна вырасти до диапазона от 5% до 5,25%, чтобы взять под контроль более высокие темпы инфляции.

Политики ФРС заявили, что свежие данные по инфляции, которые будут опубликованы позже на этой неделе, помогут им решить, могут ли они замедлить темпы повышения процентных ставок на своем предстоящем заседании до повышения всего на четверть пункта вместо более значительных скачков, которые они использовали на протяжении большей части 2022 года.

Китай также выдал вторую партию квот на импорт сырой нефти на 2023 год, увеличив общий объем на этот год на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но аналитики предупредили, что оживление спроса в Китае может сыграть ограниченную роль в повышении цен на нефть в условиях понижательного давления мировой экономики.

Напомним, цена на российскую нефть марки Urals рухнула на первых в 2023 году мировых торгах ниже 40 долларов за баррель.

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