Індія "прикрутила кран": як РФ намагається врятувати нафтовий експорт

Експорт нафти Росії до Китаю невпинно зростає і вже в лютому може встановити новий історичний рекорд. Причина полягає у знижках на російську нафту та скорочення закупівель з боку Індії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з попередніми оцінками аналітиків з Vortexa Analytics і Kpler, у поточному місяці Китай імпортує більше ніж 2,07-2,08 млн барелів російської нафти на добу. Для порівняння, у січні ці показники становили близько 1,7 млн барелів.
Поставки зростають вже третій місяць поспіль на тлі падіння попиту з боку Індії, яка раніше була ключовим покупцем російської нафти.
Західні санкції та переговори зі США змусили Нью-Делі скоротити імпорт до приблизно 1,16 млн барелів на добу, що є мінімумом за останні два роки. Це змусило країну-агресорку спішно переорієнтовуватися на китайський ринок.
Для підвищення продажів росіяни пропонують нафту марки Urals зі знижкою 9-11 доларів за барель відносно еталонної ціни Brent. Така різниця є однією з найбільших за останні роки і зробила російську сировину особливо привабливою для китайських незалежних нафтопереробних заводів.
До поставок суміші ESPO додалися й інші російські сорти, зокрема "Сокол" і "Варандей", що посилило конкуренцію на ринку Азії, включно з поставками з Ірану.
За словами експертів, Китай фактично став "головним рятівником нафтового експорту" Росії, дозволяючи їй компенсувати втрати від санкцій і отримувати доходи в умовах глобального тиску.
Нагадаємо, станом на лютий, не дивлячись на великі нафтові знижки, доходи до бюджету Росії від продажу нафти скоротилися до мінімуму. Зокрема в січні вони впали до найнижчого рівня за більш ніж п'ять років.
Через це російська економіка переходить у фазу найглибшої кризи за останні 20 років, що може змусити Кремль переглянути економічну політику, сформовану ще на початку 2000-х.