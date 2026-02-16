Индия "прикрутила кран": как РФ пытается спасти нефтяной экспорт

Экспорт нефти России в Китай неуклонно растет и уже в феврале может установить новый исторический рекорд. Причина заключается в скидках на российскую нефть и сокращении закупок со стороны Индии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно предварительным оценкам аналитиков из Vortexa Analytics и Kpler, в текущем месяце Китай импортирует более 2,07-2,08 млн баррелей российской нефти в сутки. Для сравнения, в январе эти показатели составляли около 1,7 млн баррелей.
Поставки растут уже третий месяц подряд на фоне падения спроса со стороны Индии, которая ранее была ключевым покупателем российской нефти.
Западные санкции и переговоры с США заставили Нью-Дели сократить импорт до примерно 1,16 млн баррелей в сутки, что является минимумом за последние два года. Это заставило страну-агрессора спешно переориентироваться на китайский рынок.
Для повышения продаж россияне предлагают нефть марки Urals со скидкой 9-11 долларов за баррель относительно эталонной цены Brent. Такая разница является одной из самых больших за последние годы и сделала российское сырье особенно привлекательным для китайских независимых нефтеперерабатывающих заводов.
К поставкам смеси ESPO добавились и другие российские сорта, в частности "Сокол" и "Варандей", что усилило конкуренцию на рынке Азии, включая поставки из Ирана.
По словам экспертов, Китай фактически стал "главным спасителем нефтяного экспорта" России, позволяя ей компенсировать потери от санкций и получать доходы в условиях глобального давления.
Напомним, по состоянию на февраль, несмотря на большие нефтяные скидки, доходы в бюджет России от продажи нефти сократились до минимума. В частности в январе они упали до самого низкого уровня за более чем пять лет.
Из-за этого российская экономика переходит в фазу самого глубокого кризиса за последние 20 лет, что может заставить Кремль пересмотреть экономическую политику, сформированную еще в начале 2000-х.