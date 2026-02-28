Нафта, ціни на АЗС та дефіцит ППО: як удари по Ірану вплинуть на Україну

Головне:

Дефіцит ППО: США можуть вичерпати річний запас критично важливих ракет-перехоплювачів, які продають Україні, лише за 1–2 дні операції.

США можуть вичерпати річний запас критично важливих ракет-перехоплювачів, які продають Україні, лише за 1–2 дні операції. Ціни на пальне: Нафтові ф'ючерси вже сягнули семимісячного максимуму.

Нафтові ф'ючерси вже сягнули семимісячного максимуму. Пауза в переговорах: Через конфлікт з Іраном переговорники США вже переносили кілька раундів зустрічей щодо України та РФ. Тепер у них може з'явитися більше часу.

Через конфлікт з Іраном переговорники США вже переносили кілька раундів зустрічей щодо України та РФ. Тепер у них може з'явитися більше часу. Енергетична блокада: Під загрозою Ормузька протока, через яку проходить 20% світового споживання нафти.

Після початку нової операції Ізраїлю та США проти Ірану наслідки вже торкнулись більшості країн Близького Сходу. Перш за все, у вигляді іранських ракет. До України ці ракети не долітають. Але опосередкованих наслідків для Києва не уникнути.

Звичайно, у разі значного послаблення Ірану, який є ключовим військовим союзником Росії, вигоди будуть очевидними. Починаючи від припинення їхньої військової співпраці і закінчуючи суто репутаційними втратами для Кремля, який не зміг захистити свого чергового союзника, режим у Тегерані. Проте наслідки нової операції США та Ізраїлю – куди масштабніші.

Переговорний трек

Як показала практика останніх років, конфлікти в Україні та на Близькому Сході подібні до сполучених посудин. В контексті США йдеться, зокрема, про осіб, які ухвалюють рішення.

В часи Байдена держсекретар Ентоні Блінкен постійно розділяв свою увагу між Києвом, Єрусалимом та іншими близькосхідними столицями, і часто не на користь України.

З поверненням Трампа у Білий дім така ситуація збереглася. Тільки тепер свій час між Європою та Близьким Сходом ділять американські переговірники Стівен Віткофф і Джаред Кушнер. Вони обоє задіяні на переговорах з Росією і Україною, а також з Іраном.

Як зазначали джерела РБК-Україна в українській переговорній команді, це було причиною переносу деяких раундів перемовин на рівні Україна–США–Росія.

Через фактичне припинення переговорів з Іраном у Віткоффа та Кушнера може з'явитися більше часу. Проте під питанням залишається, чи будуть вони продовжені в принципі – більшість питань узгоджені, а щодо Донбасу Росія відмовляється йти на поступки.

Політичні наслідки операції проти Ірану

Побоювання викликає можливе "розсіювання" уваги США між різними конфліктами. Однак Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента", вважає їх дещо неправильними.

"Давайте будемо чесними, перехід уваги на інші регіони зафіксований в новій Стратегії національної безпеки, тобто це просто імплементація того, як бачить зовнішню політику Дональд Трамп та його адміністрація", – сказав Леонов у коментарі РБК-Україна.

Окремою проблемою є також розбіжності у поглядах між США і Європою. Всі провідні європейські країни та керівництво ЄС відреагували на атаку вельми стримано.

У більшості заяви говорять про необхідність убезпечити цивільне населення та виступають за деескалацію. Президент Франції Еммануель Макрон ініціював скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

Лишається під питанням, чи були європейські союзники США попереджені про атаку заздалегідь. У світлі цього неготовність європейців підтримати американську операцію може спровокувати емоційну реакцію Дональда Трампа.

Це б стало новим ударом по американо-європейських стосунках. Однак на думку Олександра Леонова, у Європі не підтримують американські акції цілком свідомо.

"Після Гренландії в Європі серйозно розуміють, що спільні шляхи США та Європи в питаннях безпеки розходяться", – підкреслив Леонов, – "Я б сказав, що позиція Європи переслідує свої інтереси. По-перше, інтерес в підтримці взаємин із низкою близькосхідних країн. І, можливо, це комплімент в бік Китаю для підтримки каналів зв’язку".

Окремим питанням залишається внутрішньоамериканський порядок денний. Вже у листопаді на Сполучені Штати чекають вибори до Конгресу. Зовнішньополітична активність уряду може мати на них великий вплив.

Американські ізоляціоністи, що виступають за невтручання США в іноземні конфлікти, в останні роки пережили своє піднесення. Вони можуть ще більше посилити свої позиції у випадку, якщо американська операція в Ірані провалиться.

За словами Олександра Леонова, "політичні" результати операції залежать від багатьох факторів: тривалість кампанії, чи буде розпочата наземна операція, чи вдасться підважити іранський режим. Все це може мати безпосередній вплив на сприйняття операції в американському суспільстві.

Водночас експерт відзначає своєрідний парадокс: більшість прихильників ізоляціонізму належать до табору Дональда Трампа. Якщо їхня лінія візьме гору, то слід очікувати згортання зовнішньополітичної активності США, зокрема і в "українському питанні".

Нафтові коливання

Будь-яке загострення на Близькому Сході призводить до стрибків ціни на нафту, адже в регіоні видобувають її левову частку. В контексті Ірану додатковим чинником є Ормузька протока. Це вузький водний коридор між Іраном та Оманом, через який проходить близько 20% всього світового споживання нафти.

Додатково хаосу можуть додати союзні Ірану хусити в Ємені. З їхньої території можливі обстріли суден, які прямують з Індійського океану через Червоне море до Суецького каналу та Середземного моря.

На тлі нинішньої ескалації трейдери та великі нафтові компанії вже призупинили транспортування сировини через протоку. За даними джерел Reuters у торговельних колах, щонайменше чотири великі компанії вирішили тимчасово зупинити рух своїх суден. Кораблі будуть залишатися на місці щонайменше декілька днів.

Зростання цін на нафту для України важливе, перш за все, в контексті доходів Росії. Чим вищі ціни, тим більше агресор зможе витрачати на війну. Крім того, опосередковано це може вплинути на ціну бензину в Україні.

Після початку військової операції нафтові ф'ючерси в Лондоні досягли семимісячного максимуму – 73 доларів за барель, повідомляє Bloomberg.

Якщо нафта продовжить дорожчати, ціни на українських АЗС також підуть вгору. У разі зниження світових котирувань вартість пального мала б впасти. Проте на практиці українські мережі неохоче йдуть на такий крок, виправдовуючись реалізацією старих запасів, сказав РБК-Україна аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко.

Втім, реальна реакція ринку стане зрозумілою тільки після відкриття торгів ф’ючерсами на нафту марки Brent у неділю ввечері за нью-йоркським часом.

"Подивимось, у понеділок буде видно, що з котируваннями відбувається по остаточних звітах. І по цих цифрах ми будемо закуповувати наступні партії", – зазначив Сіренко.

Найгіршим сценарієм, як пише The Wall Street Journal, буде повне перекриття Іраном Ормузької протоки. Проте наразі немає певності, чи може Тегеран це в принципі здійснити.

Серед можливих інструментів Ірану – мінування та обстріли танкерів. Але інші учасники ринку також не збираються сидіти, склавши руки. Серед опцій – збільшення видобутку країнами групи ОПЕК+, що об'єднує найбільших світових постачальників нафти.

Втім, деякі обізнані з ситуацією співрозмовники РБК-Україна вважають, що в перспективі можливе повалення режиму в Ірані може піти Києву на користь. За умови, що режим аятолл впаде, а на ринок вихлюпнеться велика кількість вже непідсанкційної іранської нафти, обвалюючи світові ціни та далі знекровлюючи бюджет Росії.

Практичний вимір для України – ППО

Однозначним ударом для України стане розпорошення американських військових ресурсів, особливо таких дефіцитних, як боєприпаси для систем ППО. Ракети-перехоплювачі, особливо просунуті, які можуть збивати балістичні ракети, є вкрай дефіцитним ресурсом.

Financial Times стверджує, що американські військові занепокоєні швидкістю вичерпання ракет-перехоплювачів. За даними видання, вони зважують ймовірність того, що іранські удари у відповідь ускладнять постачання цих боєприпасів.

Це, своєю чергою, вплине не лише на війну в Україні, але й на бойові плани Вашингтона щодо будь-якого можливого конфлікту з Китаєм чи Росією. За деякими оцінками, американська армія може витратити цілорічний запас критично важливих ракет лише за один-два дні операції.

До цього додається потреба у захисті американських союзників, які також можуть стати цілями іранських ударів. На відміну від 12-денної війни минулого літа, зараз під ударом також опинилися арабські країни Перської затоки. Ці країни є великими споживачами американських систем озброєння, зокрема ППО.

Американські ракети-перехоплювачі лишаються "вузьким місцем" української оборони, адже це єдині засоби, здатні протидіяти російським "Іскандерам" і "Кинджалам". Якщо кампанія в Ірані затягнеться, це може призвести до суттєвого послаблення здатності України протидіяти російським атакам.

***

Нова близькосхідна криза не просто відволікає увагу від України. Вона є тестом того, наскільки Україна може зберігати підтримку союзників, коли Трамп веде нові війни, замість їх завершення.

Якщо операція проти Ірану затягнеться або спричинить серйозні внутрішньополітичні втрати для Трампа, це може прискорити перехід до "Америка перш за все" від поміркованої версії у найжорсткішу – з мінімальним залученням у далекі конфлікти.

Для Києва це означає, що найближчі місяці будуть періодом підвищеної невизначеності: час на переговори може з’явитися, але політична ціна за продовження активної лінії щодо Росії зростає з кожним новим ударом по Ормузу чи Тегерану.

Питання-відповідь (FAQ):

– Чи виростуть ціни на бензин в Україні через війну в Ірані?

– Пряма залежність існує: нафта марки Brent уже подорожчала до 73 доларів за барель. Якщо блокування Ормузької протоки затягнеться, мережі АЗС почнуть переглядати цінники протягом 1–2 тижнів після вичерпання старих запасів пального.

– Як конфлікт США та Ірану вплине на кількість ракет ППО для України?

– Існує високий ризик переспрямування дефіцитних ракет-перехоплювачів (зокрема до систем Patriot) на захист американських баз та союзників у Перській затоці. Оскільки виробничі потужності США обмежені, затяжна операція може спричинити паузу в постачанні критичного озброєння для ЗСУ.

– Чому через події на Близькому Сході переносять переговори щодо України?

– Ключові переговірники адміністрації Трампа, Стівен Віткофф та Джаред Кушнер, одночасно курують український та близькосхідний напрямки. Ескалація в Ірані вимагає їхньої фізичної присутності в регіоні, що вже призвело до зміщення графіків зустрічей між представниками України, США та РФ.

– Чи допоможе послаблення Ірану зменшити кількість атак "шахедів" по Україні?

– У короткостроковій перспективі – ні, оскільки Росія вже налагодила власне виробництво дронів-камікадзе на своїй території. Однак повне воєнне розгромлення Тегерана може розірвати ланцюжки постачання комплектуючих та балістичних ракет, які Кремль розраховував отримати у 2026 році.

– Що буде з курсом долара в Україні, якщо нафта продовжить дорожчати?

– Ріст цін на енергоносії збільшує витрати України на імпорт пального, що посилює тиск на валютний ринок. Якщо світова ціна на нафту закріпиться вище 85–90 доларів, це може спровокувати поступове девальваційне навантаження на гривню через зростання торговельного дефіциту.