Нафта трохи подорожчала після обвалу: що стало причиною

Брент піднявся вище 63 доларів за барель після падіння на 3,8% у п'ятницю, що стало найрізкішим зниженням із серпня.



У неділю президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс зайняли більш примирливу позицію щодо Китаю. Це сталося після оголошення про введення додаткових тарифів у 100% і експортних обмежень проти азіатської країни.

Заяви Трампа і вплив на ринок

"З Китаєм у нас усе буде добре", - заявив президент США журналістам на борту Air Force One у понеділок вранці за азіатським часом. Однак він підтвердив, що нові тарифи набудуть чинності 1 листопада.

Трамп також повідомив, що розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk великої дальності, здатних завдавати ударів по цілях у глибині Росії. Це підвищує ризик перебоїв у постачанні нафти з боку країн ОПЕК+.

"Ціни на нафту відновилися після того, як Трамп дав сигнал про готовність до угоди з Китаєм для пом'якшення торговельних напружень", - зазначив Оле Хансен, голова відділу товарних стратегій Saxo Bank. За його словами, технічно WTI і Brent залишаються слабкими, але все ще перебувають у межах своїх торгових діапазонів.

Нові мита і зростання ставок на перевезення

Китайське рішення запровадити збори на судна, що належать США, спричинило масові скасування рейсів серед різних типів суден, включно з нафтовими танкерами. Це призвело до зростання ставок на морські перевезення.

Податки набувають чинності з 14 жовтня і дзеркально відображають заходи, введені Вашингтоном проти китайських суден. Адміністрація Трампа прагне знизити домінування Китаю у сфері глобальної логістики та суднобудування.

Тиск на ринок нафти і фактор Близького Сходу

Ці заходи посилили невизначеність на нафтовому ринку. За останні два тижні нафта подешевшала, оскільки країни ОПЕК та їхні союзники збільшили видобуток, що може посилити очікуваний надлишок пропозиції до кінця року.

Тим часом крихка угода про припинення вогню між Ізраїлем і Хамас знизила побоювання з приводу ескалації конфлікту на Близькому Сході. Цей регіон забезпечує третину світових поставок нафти. У понеділок Хамас почав звільняти ізраїльських заручників із сектора Гази.