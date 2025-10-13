Нефть немного подорожала после обвала: что стало причиной

Брент поднялся выше 63 долларов за баррель после падения на 3,8% в пятницу, что стало самым резким снижением с августа.



В воскресенье президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс заняли более примирительную позицию по отношению к Китаю. Это произошло после объявления о введении дополнительных тарифов в 100% и экспортных ограничений против азиатской страны.

Заявления Трампа и влияние на рынок

"С Китаем у нас все будет хорошо", - заявил президент США журналистам на борту Air Force One в понедельник утром по азиатскому времени. Однако он подтвердил, что новые тарифы вступят в силу 1 ноября.

Трамп также сообщил, что рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk большой дальности, способных наносить удары по целям в глубине России. Это повышает риск перебоев в поставках нефти со стороны стран ОПЕК+.

"Цены на нефть восстановились после того, как Трамп дал сигнал о готовности к сделке с Китаем для смягчения торговых напряжений", - отметил Оле Хансен, глава отдела товарных стратегий Saxo Bank. По его словам, технически WTI и Brent остаются слабыми, но все еще находятся в пределах своих торговых диапазонов.

Новые пошлины и рост ставок на перевозки

Китайское решение ввести сборы на суда, принадлежащие США, вызвало массовые отмены рейсов среди разных типов судов, включая нефтяные танкеры. Это привело к росту ставок на морские перевозки.

Налоги вступают в силу с 14 октября и зеркально отражают меры, введенные Вашингтоном против китайских судов. Администрация Трампа стремится снизить доминирование Китая в сфере глобальной логистики и судостроения.

Давление на рынок нефти и фактор Ближнего Востока

Эти меры усилили неопределенность на нефтяном рынке. За последние две недели нефть подешевела, поскольку страны ОПЕК и их союзники увеличили добычу, что может усугубить ожидаемый избыток предложения к концу года.

Тем временем хрупкое соглашение о прекращении огня между Израилем и Хамас снизило опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Этот регион обеспечивает треть мировых поставок нефти. В понедельник Хамас начал освобождать израильских заложников из сектора Газа.