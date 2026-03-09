Нафта перевищила 100 доларів через війну в Ірані

Різке зростання нафтових котирувань

Інвестори побоюються, що військовий конфлікт може призвести до тривалих обмежень поставок нафти з регіону Близького Сходу.

На цьому тлі ф'ючерси на американську нафту зросли на 14,7%.

Ф'ючерси на Brent, яка вважається світовим орієнтиром нафтових цін, піднялися на 12,63% і досягли 104 доларів за барель станом на 18:06 за східним часом.

Падіння фондових ринків

Одночасно зі зростанням цін на нафту посилився тиск на фондові майданчики. Ф'ючерси на Dow знизилися на 851,6 пункту, що становить близько 2%.

Ф'ючерси на індекс S&P 500 і технологічний Nasdaq також показали зниження - на 1,73% і 1,65% відповідно.

Інвестори побоюються, що потрясіння на енергетичному ринку можуть посилити інфляційний тиск у США.

Зростання цін на бензин у США

Ситуація на нафтовому ринку вже позначилася на вартості палива. За даними Американської автомобільної асоціації, після перших ударів по Ірану 28 лютого середня ціна бензину в США в неділю досягла 3,45 долара за галон.

Це приблизно на 16% більше, ніж тижнем раніше.

Реакція адміністрації США

В адміністрації президента США Дональда Трампа спробували заспокоїти ринок.

У неділю представники влади заявили, що військова операція проти Ірану, яку проводять США та Ізраїль, не повинна призвести до довгострокових проблем із постачанням палива.