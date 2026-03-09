Нафта перевищила 100 доларів через війну в Ірані

Ескалація конфлікту на Близькому Сході викликала різкі коливання на світових ринках. На тлі бойових дій в Ірані ціни на нафту перевищили позначку в 100 доларів за барель уперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.
Інвестори побоюються, що військовий конфлікт може призвести до тривалих обмежень поставок нафти з регіону Близького Сходу.
На цьому тлі ф'ючерси на американську нафту зросли на 14,7%.
Ф'ючерси на Brent, яка вважається світовим орієнтиром нафтових цін, піднялися на 12,63% і досягли 104 доларів за барель станом на 18:06 за східним часом.
Одночасно зі зростанням цін на нафту посилився тиск на фондові майданчики. Ф'ючерси на Dow знизилися на 851,6 пункту, що становить близько 2%.
Ф'ючерси на індекс S&P 500 і технологічний Nasdaq також показали зниження - на 1,73% і 1,65% відповідно.
Інвестори побоюються, що потрясіння на енергетичному ринку можуть посилити інфляційний тиск у США.
Ситуація на нафтовому ринку вже позначилася на вартості палива. За даними Американської автомобільної асоціації, після перших ударів по Ірану 28 лютого середня ціна бензину в США в неділю досягла 3,45 долара за галон.
Це приблизно на 16% більше, ніж тижнем раніше.
В адміністрації президента США Дональда Трампа спробували заспокоїти ринок.
У неділю представники влади заявили, що військова операція проти Ірану, яку проводять США та Ізраїль, не повинна призвести до довгострокових проблем із постачанням палива.
Нагадуємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розглядає можливість пом'якшення обмежень на російську нафту. За його словами, такий крок може бути використаний для стабілізації світового нафтового ринку та усунення можливого дефіциту сировини, що виник на тлі військової операції проти Ірану.
Зазначимо, що міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Сполучені Штати не планують змінювати санкційну політику щодо Росії. За його словами, будь-які поточні послаблення, пов'язані з поставками нафти, мають тимчасовий характер і не означають відмови Вашингтона від тиску на Москву.