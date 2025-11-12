Нафта, газ та електроенергія: як зміниться споживання до 2050 року

Зростання попиту на енергію

У своєму щорічному "Світовому енергетичному огляді", опублікованому 12 листопада, МЕА прогнозує, що за сценарієм поточної політики попит на нафту досягне 113 мільйонів барелів на день до середини століття, що приблизно на 13% більше, ніж споживання у 2024 році.

Воно прогнозує, що світовий попит на енергію зросте на 90 екзаджоулів до 2035 року - на 15% більше, ніж нинішні рівні.

Як зазначає Reuters, поточний сценарій базується на чинній політиці урядів, а не на їхніх кліматичних зобов’язаннях. Востаннє МЕА використовувало цей підхід у 2019 році, тоді як із 2020-го агентство переходило до моделей, що передбачали швидший перехід до чистої енергії.

МЕА під тиском політики США

МЕА, яке фінансується країнами Заходу, останніми роками зазнавало тиску з боку США. Американський президент Дональд Трамп закликав компанії збільшити видобуток нафти й газу. Його соратник, міністр енергетики Кріс Райт, назвав попередні прогнози МЕА про швидкий пік попиту "безглуздими".

За часів адміністрації експрезидента США Джо Байдена агентство, навпаки, прогнозувало, що споживання нафти досягне максимуму вже цього десятиліття, а нові інвестиції у викопне паливо не знадобляться, якщо країни прагнуть кліматичної нейтральності.

Бум у сфері СПГ

МЕА також фіксує різке зростання інвестицій у скраплений природний газ (СПГ). До 2030 року у світі можуть з’явитися нові експортні потужності на 300 млрд куб. м на рік, що збільшить глобальні постачання на 50%.

За поточним сценарієм, світовий ринок СПГ зросте з 560 млрд куб. м у 2024 році до 1,02 трлн куб. м у 2050-му. Основними драйверами зростання є енергопотреби дата-центрів та розвитку штучного інтелекту.

МЕА очікує, що інвестиції у дата-центри 2025 року перевищать 580 млрд доларів - більше, ніж щорічні витрати на видобуток нафти (540 млрд доларів).

Кліматичні цілі під загрозою

Попри оновлені прогнози, агентство визнає: світ не зможе утримати глобальне потепління в межах 1,5°C, як передбачено Паризькою кліматичною угодою. Навіть у сценарії нульових викидів повернення до цієї межі можливе лише за умови масового впровадження технологій видалення CO₂ з атмосфери.