Нефть, газ и электроэнергия: как изменится потребление к 2050 году

Рост спроса на энергию

В своем ежегодном "Мировом энергетическом обзоре", опубликованном 12 ноября, МЭА прогнозирует, что по сценарию текущей политики спрос на нефть достигнет 113 миллионов баррелей в день к середине века, что примерно на 13% больше, чем потребление в 2024 году.

Оно прогнозирует, что мировой спрос на энергию вырастет на 90 экз. к 2035 году - на 15% больше, чем нынешние уровни.

Как отмечает Reuters, текущий сценарий базируется на действующей политике правительств, а не на их климатических обязательствах. Последний раз МЭА использовало этот подход в 2019 году, тогда как с 2020-го агентство переходило к моделям, предусматривающим более быстрый переход к чистой энергии.

МЭА под давлением политики США

МЭА, которое финансируется странами Запада, в последние годы испытывало давление со стороны США. Американский президент Дональд Трамп призвал компании увеличить добычу нефти и газа. Его соратник, министр энергетики Крис Райт, назвал предыдущие прогнозы МЭА о скором пике спроса "бессмысленными".

Во времена администрации экс-президента США Джо Байдена агентство, напротив, прогнозировало, что потребление нефти достигнет максимума уже в этом десятилетии, а новые инвестиции в ископаемое топливо не понадобятся, если страны стремятся к климатической нейтральности.

Бум в сфере СПГ

МЭА также фиксирует резкий рост инвестиций в сжиженный природный газ (СПГ). К 2030 году в мире могут появиться новые экспортные мощности на 300 млрд куб. м в год, что увеличит глобальные поставки на 50%.

По текущему сценарию, мировой рынок СПГ вырастет с 560 млрд куб. м в 2024 году до 1,02 трлн куб. м в 2050-м. Основными драйверами роста являются энергопотребности дата-центров и развития искусственного интеллекта.

МЭА ожидает, что инвестиции в дата-центры в 2025 году превысят 580 млрд долларов - больше, чем ежегодные расходы на добычу нефти (540 млрд долларов).

Климатические цели под угрозой

Несмотря на обновленные прогнозы, агентство признает: мир не сможет удержать глобальное потепление в пределах 1,5°C, как предусмотрено Парижским климатическим соглашением. Даже в сценарии нулевых выбросов возвращение к этому пределу возможно только при условии массового внедрения технологий удаления CO₂ из атмосферы.