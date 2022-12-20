Нафта дорожчає на тлі ослаблення долара та планів США щодо поповнення стратегічного запасу

Ціни на нафту у вівторок, 20 грудня, зросли на тлі ослаблення долара та плану США щодо поповнення запасів нафти. Але зростання було обмежено невизначеністю щодо впливу зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 у найбільшому імпортері нафти Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,3%, до 80,04 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,7% - до 75,68 доларів за барель.

Ціни на нафту були підтримані оголошеним минулого тижня планом США закупити до 3 млн барелів нафти для Стратегічного нафтового резерву після рекордного цього року випуску 180 млн барелів із запасів.

Ослаблення долара також підтримало ціни, зробивши нафту дешевшою для тих, хто тримає інші валюти.

Однак аналітики кажуть, що для подальшого зростання цін необхідні явні ознаки зростання попиту.

"Перспективи попиту на нафту матимуть ключове значення для того, наскільки високими можуть бути ціни на сиру нафту", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.

У той час, як Китай послаблює обмеження, сплеск випадків COVID-19 був негативним для нафтових ринків через невизначеність щодо відновлення економіки країни, сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Довіра ділових кіл у Китаї впала до найнижчого рівня з січня 2013 року, відбиваючи вплив сплеску випадків захворювання COVID-19 на економічну активність після того, як країна послабила заходи щодо боротьби з пандемією, як показало опитування, проведене World Economics.

Побоювання щодо глобальної рецесії також переважають проблеми з постачаннями та обмежують зростання цін на нафту, додала Тенг.