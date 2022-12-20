Нефть дорожает на фоне ослабления доллара и планов США по пополнению стратегического запаса

Цены на нефть во вторник, 20 декабря, выросли на фоне ослабления доллара и плана США по пополнению запасов нефти. Но рост был ограничен неопределенностью в отношении влияния роста числа случаев заболевания COVID-19 в крупнейшем импортере нефти Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3%, до 80,04 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,7%, до 75,68 долларов за баррель.

Цены на нефть были поддержаны объявленным на прошлой неделе планом США закупить до 3 млн баррелей нефти для Стратегического нефтяного резерва после рекордного в этом году выпуска 180 млн баррелей из запасов.

Ослабление доллара также поддержало цены, сделав нефть дешевле для тех, кто держит другие валюты.

Однако аналитики говорят, что для дальнейшего роста цен необходимы явные признаки растущего спроса.

"Перспективы спроса на нефть будут иметь ключевое значение для того, насколько высокими могут быть цены на сырую нефть", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

В то время как Китай ослабляет ограничения, всплеск случаев COVID-19 был негативным для нефтяных рынков из-за неопределенности в отношении восстановления экономики страны, сказала Тина Тэнг, аналитик CMC Markets.

Доверие деловых кругов в Китае упало до самого низкого уровня с января 2013 года, отражая влияние всплеска случаев заболевания COVID-19 на экономическую активность после того, как страна ослабила меры по борьбе с пандемией, как показал опрос, проведенный World Economics.

Опасения по поводу глобальной рецессии также перевешивают проблемы с поставками и ограничивают рост цен на нефть, добавила Тэнг.