Нафта дорожчає після угоди, що дозволяє уникнути дефолту в США

Ціни на нафту зросли в понеділок, 29 травня, після того, як лідери США досягли попередньої домовленості про стелю боргу, яка дозволить запобігти дефолту в найбільшій економіці світу та споживачеві нафти. Проте побоювання щодо подальшого підвищення відсоткових ставок обмежили зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли 0,9% до 77,61 доларів за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 1,0% до 73,42 доларів за барель. Очікується, що торгівля у понеділок буде стриманою через свята у Великій Британії та США.

Президент США Джо Байден і речник палати представників Кевін Маккарті в суботу досягли принципової угоди про призупинення дії стелі боргу в розмірі 31,4 трильйона доларів та обмеження державних витрат на наступні два роки. Обидва лідери висловили впевненість, що члени Демократичної та Республіканської партії проголосують за угоду.

Досягнення угоди та наближення до запобігання дефолту за боргом США відновили інтерес інвесторів до більш ризикованих активів, таких як сировинні товари.

"Попередня боргова угода сприяла зростанню ризикових активів, включаючи сиру нафту", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Дії ОПЕК+

Минулого тижня ціни на Brent та WTI зросли більш ніж на 1%, підвищуючись другий тиждень поспіль.

Ціни зростали, оскільки переговори про стелю боргу США показали прогрес, а також після того, як міністр енергетики Саудівської Аравії Абдель Азіз бін Салман попередив продавців коротких позицій, які роблять ставку на те, що ціни на нафту впадуть, щоб "остерігатися" проблем.

Попередження бін Салмана було сприйнято як сигнал про те, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію (ОПЕК+) можуть ще більше скоротити видобуток на зустрічі 4 червня.

Проте коментарі російських нафтових чиновників та джерел, включаючи віце-прем'єра Олександра Новака, вказують на те, що третій за величиною виробник нафти у світі схиляється до того, щоб залишити видобуток без змін.

Аналітики вважають зростання цін на нафту внаслідок боргової угоди недовго.

Стійкість зростання є сумнівною, оскільки існує більш висока ймовірність того, що Федеральна резервна система США підвищить процентні ставки в червні після того, як показник інфляції зріс більше, ніж очікувалося в квітні, сказав сіднейський аналітик IG Тоні Сайкамор.