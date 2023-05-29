Нефть дорожает после соглашения, позволяющего избежать дефолта в США

Цены на нефть выросли в понедельник, 28 мая, после того, как лидеры США достигли предварительной договоренности о потолке долга, которая позволит предотвратить дефолт в крупнейшей экономике мира и потребителе нефти. Однако опасения по поводу дальнейшего повышения процентных ставок ограничили рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,9% до 77,61 долларов за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 1,0% до 73,42 долларов за баррель. Ожидается, что торговля в понедельник будет сдержанной из-за праздников в Великобритании и США.

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти в субботу достигли принципиального соглашения о приостановке действия потолка долга в размере 31,4 триллиона долларов и ограничении государственных расходов на следующие два года. Оба лидера выразили уверенность, что члены Демократической и Республиканской партий проголосуют за сделку.

Достижение сделки и приближение к предотвращению дефолта по долгу США возобновили интерес инвесторов к более рискованным активам, таким как сырьевые товары.

"Предварительная долговая сделка способствовала росту рисковых активов, включая сырую нефть", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

Действия ОПЕК+

На прошлой неделе цены на Brent и WTI выросли более чем на 1%, повышаясь вторую неделю подряд.

Цены росли, поскольку переговоры о потолке долга США показали прогресс, а также после того, как министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Салман предупредил продавцов коротких позиций, которые делают ставку на то, что цены на нефть упадут, чтобы "остерегаться" проблем.

Предупреждение бин Салмана было воспринято как сигнал о том, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию (ОПЕК+), могут еще больше сократить добычу на встрече 4 июня.

Однако комментарии российских нефтяных чиновников и источников, включая вице-премьера Александра Новака, указывают на то, что третий по величине производитель нефти в мире склоняется к тому, чтобы оставить добычу без изменений.

Аналитики считают рост цен на нефть в результате долговой сделки недолгим.

Устойчивость роста сомнительна, поскольку существует более высокая вероятность того, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки в июне после того, как показатель инфляции вырос больше, чем ожидалось в апреле, сказал сиднейский аналитик IG Тони Сайкамор.