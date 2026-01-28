Нафта дорожчає через сніговий шторм у США: яка ціна

Яка ціна

Так, ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,4%, досягнувши 67,85 долара за барель. Американська нафта WTI додала 0,6%, піднявшись до 62,74 долара. Це продовження вчорашнього тренду, коли обидва показники підскочили одразу на 3%.

Що тисне на вартість

Зимовий шторм завдав навантаження на енергетичну інфраструктуру та електромережі у США.

За оцінками аналітиків та трейдерів, американські виробники через негоду втрачали до 2 мільйонів барелів на день, або приблизно 15% національного видобутку протягом вихідних.

Експорт сирої нафти та скрапленого природного газу з портів узбережжя Мексиканської затоки США у неділю впав до нуля.

Паралельно з цим, найбільше родовище Казахстану - Тенгіз - лише поступово відновлюється після пожежі та проблем з електроенергією.

Очікується, що об’єкт працюватиме на менш ніж половину потужності щонайменше до 7 лютого.

Крім того, додатковий тиск на ціни чинить ситуація на Близькому Сході. Прибуття американського авіаносця в регіон посилило побоювання щодо можливої військової відповіді США на дії Ірану.

Як вказують аналітики, це підвищує ймовірність реалізації погроз Дональда Трампа щодо ударів по іранському керівництву, що неминуче призведе до перебоїв у постачаннях нафти з регіону.

Як прогнози аналітиків

Попри поточне зростання, експерти застерігають від надмірного оптимізму. Очікується, що на зустрічі 1 лютого ОПЕК+ продовжить паузу у збільшенні видобутку на березень.

"Щойно побоювання щодо пропозиції вщухнуть, тиск продавців повернеться",- розповів аналітика.

За його прогнозом, загальний світовий профіцит нафти цього року може стабілізувати ціну WTI в районі 60 доларів за барель, як тільки логістичні та погодні проблеми будуть вирішені.