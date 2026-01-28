Нефть дорожает из-за снежного шторма в США: какая цена

Какая цена

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4%, достигнув 67,85 доллара за баррель. Американская нефть WTI прибавила 0,6%, поднявшись до 62,74 доллара. Это продолжение вчерашнего тренда, когда оба показателя подскочили сразу на 3%.

Что давит на стоимость

Зимний шторм нанес нагрузку на энергетическую инфраструктуру и электросети в США.

По оценкам аналитиков и трейдеров, американские производители из-за непогоды теряли до 2 миллионов баррелей в день, или примерно 15% национальной добычи в течение выходных.

Экспорт сырой нефти и сжиженного природного газа из портов побережья Мексиканского залива США в воскресенье упал до нуля.

Параллельно с этим, крупнейшее месторождение Казахстана - Тенгиз - только постепенно восстанавливается после пожара и проблем с электроэнергией.

Ожидается, что объект будет работать на менее чем половину мощности как минимум до 7 февраля.

Кроме того, дополнительное давление на цены оказывает ситуация на Ближнем Востоке. Прибытие американского авианосца в регион усилило опасения относительно возможного военного ответа США на действия Ирана.

Как указывают аналитики, это повышает вероятность реализации угроз Дональда Трампа относительно ударов по иранскому руководству, что неизбежно приведет к перебоям в поставках нефти из региона.

Как прогнозы аналитиков

Несмотря на текущий рост, эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма. Ожидается, что на встрече 1 февраля ОПЕК+ продолжит паузу в увеличении добычи на март.

"Как только опасения относительно предложения утихнут, давление продавцов вернется",- рассказал аналитика.

По его прогнозу, общий мировой профицит нефти в этом году может стабилизировать цену WTI в районе 60 долларов за баррель, как только логистические и погодные проблемы будут решены.