Нефть дорожает из-за снежного шторма в США: какая цена

В среду, 28 января, мировые цены на нефть продолжают расти. Причина - опасения относительно поставок после зимнего шторма, который нарушил добычу и экспорт сырой нефти в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4%, достигнув 67,85 доллара за баррель. Американская нефть WTI прибавила 0,6%, поднявшись до 62,74 доллара. Это продолжение вчерашнего тренда, когда оба показателя подскочили сразу на 3%.
Зимний шторм нанес нагрузку на энергетическую инфраструктуру и электросети в США.
По оценкам аналитиков и трейдеров, американские производители из-за непогоды теряли до 2 миллионов баррелей в день, или примерно 15% национальной добычи в течение выходных.
Экспорт сырой нефти и сжиженного природного газа из портов побережья Мексиканского залива США в воскресенье упал до нуля.
Параллельно с этим, крупнейшее месторождение Казахстана - Тенгиз - только постепенно восстанавливается после пожара и проблем с электроэнергией.
Ожидается, что объект будет работать на менее чем половину мощности как минимум до 7 февраля.
Кроме того, дополнительное давление на цены оказывает ситуация на Ближнем Востоке. Прибытие американского авианосца в регион усилило опасения относительно возможного военного ответа США на действия Ирана.
Как указывают аналитики, это повышает вероятность реализации угроз Дональда Трампа относительно ударов по иранскому руководству, что неизбежно приведет к перебоям в поставках нефти из региона.
Несмотря на текущий рост, эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма. Ожидается, что на встрече 1 февраля ОПЕК+ продолжит паузу в увеличении добычи на март.
"Как только опасения относительно предложения утихнут, давление продавцов вернется",- рассказал аналитика.
По его прогнозу, общий мировой профицит нефти в этом году может стабилизировать цену WTI в районе 60 долларов за баррель, как только логистические и погодные проблемы будут решены.
Напомним, 22 января цены на флагманскую российскую нефть марки Urals, которую покупает Китай, беспрецедентно упали, поскольку уменьшился спрос со стороны Индии и, как следствие, упала конкуренция.
Уже 23 января мировые цены на нефть начали расти на фоне слабого доллара, (самый низкий курс за последние семь месяцев).
24 января нефть завершила неделю снижением цен из-за энергетической политики Трампа. Трейдеры ожидают, что цены будут колебаться от 76,50 до 78 долларов за баррель