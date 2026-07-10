Нафта дорожчає через нове загострення між США та Іраном

Ф'ючерси на нафту продовжують зростати:

Brent подорожчала на 19 центів (+0,25%) - до 76,49 долара за барель ;

подорожчала на 19 центів (+0,25%) - до ; WTI також зросла на 19 центів (+0,26%) - до 72,27 долара за барель.

За підсумками торгового тижня Brent може додати близько 6%, а WTI - 5%.

З коментарем з цього приводу виступила засновниця аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі.

Вона зауважила, що загалом ціни відійшли від максимумів, зафіксованих у середині тижня. Попри це, значна премія за ризик зберігається через майже повне припинення транзиту через Ормузьку протоку.

Ще один важливий фактор - відсутність ознак швидкого відновлення судноплавства.

Водночас подальше зростання цін стримують такі чинники:

очікування ринку щодо повернення США та Ірану за стіл переговорів;

надії на деескалацію конфлікту.

До слова, ввечері 9 липня іранські військові здійснили атаки на американську військову інфраструктуру в країнах Перської затоки. Це, мовляв, була відповідь на удари США по південних прибережних і східних провінціях Ірану.

Окрім того, іранські ЗМІ повідомляють про велику кількість вибухів на півдні країни, зокрема в Бушері. Там знаходиться атомна електростанція.