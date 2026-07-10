Нефть дорожает из-за нового обострения между США и Ираном

10 июля цены на нефть снова идут вверх. Подорожание "черного золота" обусловлено несколькими факторами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть продолжают расти:
По итогам торговой недели Brent может прибавить около 6%, а WTI - 5% .
С комментарием по этому поводу выступила основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.
Она отметила, что цены в целом отошли от максимумов, зафиксированных в середине недели. Несмотря на это, значительная премия за риск сохраняется из-за почти полного прекращения транзита через Ормузский пролив.
Еще один важный фактор - отсутствие признаков быстрого восстановления судоходства.
В то же время дальнейший рост цен сдерживают следующие факторы:
К слову, вечером 9 июля иранские военные совершили атаки на американскую военную инфраструктуру в странах Персидского залива. Это якобы был ответ на удары США по южным прибрежным и восточным провинциям Ирана.
Кроме того, иранские СМИ сообщают о большом количестве взрывов на юге страны, в том числе в Бушере. Там находится атомная электростанция.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какой была ситуация на рынке нефти 9 июля.
Кроме того, мы писали, что США и Иран все еще пытаются договориться, хотя публично не разглашают детали переговоров.
А в Белом доме заявили, что не позволят Тегерану воплотить свой план касательно ядерного оружия.