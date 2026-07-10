Нафта дорожчає через нове загострення між США та Іраном
10 липня ціни на нафту знову ідуть вгору. Подорожчання "чорного золота" наразі зумовлене кількома чинниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту продовжують зростати:
- Brent подорожчала на 19 центів (+0,25%) - до 76,49 долара за барель;
- WTI також зросла на 19 центів (+0,26%) - до 72,27 долара за барель.
За підсумками торгового тижня Brent може додати близько 6%, а WTI - 5%.
З коментарем з цього приводу виступила засновниця аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі.
Вона зауважила, що загалом ціни відійшли від максимумів, зафіксованих у середині тижня. Попри це, значна премія за ризик зберігається через майже повне припинення транзиту через Ормузьку протоку.
Ще один важливий фактор - відсутність ознак швидкого відновлення судноплавства.
Водночас подальше зростання цін стримують такі чинники:
- очікування ринку щодо повернення США та Ірану за стіл переговорів;
- надії на деескалацію конфлікту.
До слова, ввечері 9 липня іранські військові здійснили атаки на американську військову інфраструктуру в країнах Перської затоки. Це, мовляв, була відповідь на удари США по південних прибережних і східних провінціях Ірану.
Окрім того, іранські ЗМІ повідомляють про велику кількість вибухів на півдні країни, зокрема в Бушері. Там знаходиться атомна електростанція.
Раніше РБК-Україна розповідало, якою була ситуація на ринку нафти 9 липня.
Окрім того, ми писали, що США та Іран все ще намагаються домовитися, хоча публічно не розголошують деталі переговорів.
А в Білому домі заявили, що не дозволять Тегерану втілити свій план щодо ядерної зброї.