Нефть дорожает из-за нового обострения между США и Ираном

10 июля цены на нефть снова идут вверх. Подорожание "черного золота" обусловлено несколькими факторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть продолжают расти:

Brent подорожала на 19 центов (+0,25%) - до 76,49 доллара за баррель ;

подорожала на 19 центов (+0,25%) - до ; WTI также выросла на 19 центов (+0,26%) - до 72,27 доллара за баррель .

По итогам торговой недели Brent может прибавить около 6%, а WTI - 5% .

С комментарием по этому поводу выступила основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

Она отметила, что цены в целом отошли от максимумов, зафиксированных в середине недели. Несмотря на это, значительная премия за риск сохраняется из-за почти полного прекращения транзита через Ормузский пролив.

Еще один важный фактор - отсутствие признаков быстрого восстановления судоходства.

В то же время дальнейший рост цен сдерживают следующие факторы:

рынок ждет возвращения США и Ирана за стол переговоров;

есть надежды на деэскалацию конфликта.

К слову, вечером 9 июля иранские военные совершили атаки на американскую военную инфраструктуру в странах Персидского залива. Это якобы был ответ на удары США по южным прибрежным и восточным провинциям Ирана.

Кроме того, иранские СМИ сообщают о большом количестве взрывов на юге страны, в том числе в Бушере. Там находится атомная электростанция.