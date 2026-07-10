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Нефть дорожает из-за нового обострения между США и Ираном

11:41 10.07.2026 Пт
2 мин
Brent и WTI завершают неделю в значительном плюсе
aimg Юлия Капитонова
Нефть дорожает из-за нового обострения между США и Ираном Фото: Узнайте, что происходит на рынке нефти 10 июля (Getty Images)
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10 июля цены на нефть снова идут вверх. Подорожание "черного золота" обусловлено несколькими факторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть продолжают расти:

  • Brent подорожала на 19 центов (+0,25%) - до 76,49 доллара за баррель;
  • WTI также выросла на 19 центов (+0,26%) - до 72,27 доллара за баррель .

По итогам торговой недели Brent может прибавить около 6%, а WTI - 5% .

С комментарием по этому поводу выступила основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

Она отметила, что цены в целом отошли от максимумов, зафиксированных в середине недели. Несмотря на это, значительная премия за риск сохраняется из-за почти полного прекращения транзита через Ормузский пролив.

Еще один важный фактор - отсутствие признаков быстрого восстановления судоходства.

В то же время дальнейший рост цен сдерживают следующие факторы:

  • рынок ждет возвращения США и Ирана за стол переговоров;
  • есть надежды на деэскалацию конфликта.

К слову, вечером 9 июля иранские военные совершили атаки на американскую военную инфраструктуру в странах Персидского залива. Это якобы был ответ на удары США по южным прибрежным и восточным провинциям Ирана.

Кроме того, иранские СМИ сообщают о большом количестве взрывов на юге страны, в том числе в Бушере. Там находится атомная электростанция.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какой была ситуация на рынке нефти 9 июля.

Кроме того, мы писали, что США и Иран все еще пытаются договориться, хотя публично не разглашают детали переговоров.

А в Белом доме заявили, что не позволят Тегерану воплотить свой план касательно ядерного оружия.

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