ua en ru
Чт, 04 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ціна на нафту змінилася після новин з Близького Сходу

11:11 04.06.2026 Чт
2 хв
Які ціни за барель зараз?
aimg Олена Чупровська
Ціна на нафту змінилася після новин з Близького Сходу Фото: Ціни на нафту відкотились після перемир'я між Ізраїлем та Ліваном (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Ізраїль та Ліван домовились про припинення вогню - і нафта одразу пішла вниз. Ринки побачили в цьому крок до ширшої угоди між США та Іраном, яка може відкрити Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ціни на нафту

Нафта марки Brent подешевшала на 87 центів - до 96,92 долара за барель. Американська WTI втратила 78 центів і опустилась до 95,24 долара.

Це відкат після зростання на 2% у середу - тоді ринок реагував на відновлення бойових дій на Близькому Сході, включно з іранськими атаками на Кувейт та ударами США поблизу Ормузької протоки.

Угода про перемир'я та переговори з Іраном

Ізраїль і Ліван пізно ввечері в середу оголосили про перехід до режиму припинення вогню. Це дало ринкам надію: одна з умов угоди між Вашингтоном і Тегераном - саме зупинка бойових дій між Ізраїлем та Ліваном.

Читайте також: США хотіли б повернути санкції на російську нафту, - Рубіо

Президент США Дональд Трамп у середу допустив, що прогрес у переговорах з Іраном може з'явитись уже цими вихідними. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, своєю чергою, підтвердив, що контакти між сторонами тривають, але конкретних результатів поки немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ціни на нафту злетіли до 94 доларів за барель після зупинки мирних переговорів між США та Іраном і відновлення бойових інцидентів у Перській затоці.

Тим часом, президент США Дональд Трамп не виключив, що блокада Ормузької протоки може тривати до 7 вересня - американського Дня праці, - хоча сам вважає цей сценарій малоймовірним.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАФТА Ізраїль Ліван Близький Схід Нефть
Новини
Летіли дрони та балістика, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Летіли дрони та балістика, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Аналітика
Новий податок для банків: наповнення держбюджету чи ризик для економіки України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Новий податок для банків: наповнення держбюджету чи ризик для економіки України