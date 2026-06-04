Ціна на нафту змінилася після новин з Близького Сходу

Ізраїль та Ліван домовились про припинення вогню - і нафта одразу пішла вниз. Ринки побачили в цьому крок до ширшої угоди між США та Іраном, яка може відкрити Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ціни на нафту

Нафта марки Brent подешевшала на 87 центів - до 96,92 долара за барель. Американська WTI втратила 78 центів і опустилась до 95,24 долара.

Це відкат після зростання на 2% у середу - тоді ринок реагував на відновлення бойових дій на Близькому Сході, включно з іранськими атаками на Кувейт та ударами США поблизу Ормузької протоки.

Угода про перемир'я та переговори з Іраном

Ізраїль і Ліван пізно ввечері в середу оголосили про перехід до режиму припинення вогню. Це дало ринкам надію: одна з умов угоди між Вашингтоном і Тегераном - саме зупинка бойових дій між Ізраїлем та Ліваном.

Президент США Дональд Трамп у середу допустив, що прогрес у переговорах з Іраном може з'явитись уже цими вихідними. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, своєю чергою, підтвердив, що контакти між сторонами тривають, але конкретних результатів поки немає.