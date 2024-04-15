Нафта дешевшає після невдалої спроби Ірану атакувати Ізраїль

Ціни на нафту впали, оскільки учасники ринку знизили премії за ризик після нападу Ірану на Ізраїль, який завдав обмежених збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 0,2%, до 90,2 доларів за барель, а ф'ючерси на нафту WTI впали на 0,3%, до 85,4 доларів.

Атака з використанням понад 300 ракет і безпілотників стала першою атакою на Ізраїль з боку іншої країни за більш ніж три десятиліття, що викликало занепокоєння щодо ширшого регіонального конфлікту, що впливає на транспортування нафти через Близький Схід.

Але атака, яку Іран назвав відплатою за повітряний удар по його консульству в Дамаску, завдала лише скромної шкоди: ракети були збиті ізраїльською системою оборони "Залізний купол" та за допомогою інших країн.

"Атака була багато в чому розрахована в дні, що передували їй. Крім того, обмежені збитки і той факт, що не було людських жертв, означають, що, можливо, відповідь Ізраїлю буде більш виваженою", - сказав Уоррен Паттерсон, голова відділу стратегії сировинних товарів у ING.

Однак, за його словами, "очевидно, що невизначеності, як і раніше, багато, і все залежить від того, як зараз відреагує Ізраїль".

Ризики скорочення постачання нафти

Оскільки Іран в даний час видобуває більше 3 млн барелів на добу сирої нафти, будучи одним з основних виробником в рамках Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), ризик поставок включає більш суворе дотримання нафтових санкцій і те, що відповідь Ізраїлю може включати в напад на енергетичну інфраструктуру Ірану, заявили в ING.

Але якщо станеться значна втрата поставок, США можуть вивільнити ще більше сирої нафти зі своїх стратегічних нафтових запасів, тоді як ОПЕК має понад 5 млн. барелів на добу резервних виробничих потужностей, йдеться в повідомленні.

"Якби ціни значно зросли на тлі скорочення поставок, можна було б припустити, що група прагнутиме повернути частину цих вільних потужностей назад на ринок. ОПЕК не захоче, щоб ціни піднімалися надто високо, враховуючи ризик руйнування попиту", - зазначили в ING.

Ціни на нафту зросли 12 квітня в очікуванні нападу Ірану у відповідь, досягнувши найвищого рівня з жовтня.

Незважаючи на обмежені збитки, аналітики сьогодні вранці очікували принаймні короткочасного зростання цін, але більш значні та довгострокові цінові наслідки ескалації вимагатимуть суттєвого порушення постачання, наприклад, обмежень на судноплавство в Ормузькій протоці.

Досі конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС не вплинув на постачання нафти.

Прогноз цін на нафту

"Удар посольству Ірану в Сирії і заходи Ірану у відповідь посилили напруженість на Близькому Сході. Однак ми не очікуємо негайної реакції цін на сиру нафту, враховуючи достатні вільні потужності і без того підвищену премію за геополітичний ризик", - заявили аналітики ANZ Research.

На їхню думку, реакція Ізраїлю визначить, чи закінчиться ескалація, чи продовжиться. "Конфлікт, як і раніше, може обмежуватися Ізраїлем, Іраном та його проксі, з можливою участю США. Тільки в крайньому випадку ми бачимо, що він реально вплине на нафтові ринки", - йдеться у повідомленні.

Аналітики Citi Research заявили, що напруженість, що тривала в другому кварталі цього року, значною мірою призвела до зростання цін на нафту до 85-90 доларів за барель. Оскільки попит та пропозиція на ринку протягом першого кварталу були в цілому збалансовані, будь-яка деескалація може призвести до досить різкого падіння цін до діапазону 70 доларів або діапазону 80 доларів за барель.

"Що, на нашу думку, не враховано на поточному ринку, то це потенційне продовження прямого конфлікту між Іраном та Ізраїлем, внаслідок якого, за нашими оцінками, ціни на нафту можуть піднятися до більш ніж 100 доларів за барель залежно від характеру подій", - йдеться у повідомленні аналітиків.