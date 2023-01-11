ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нафта дешевшає після двох днів зростання: що вплинуло на світові ціни

Новость на русском →
Токіо, Середа 11 січня 2023 08:52
Нафта дешевшає після двох днів зростання: що вплинуло на світові ціни Фото: ціни на нафту впали 11 січня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали в середу, 11 січня, оскільки несподіване збільшення запасів нафти і палива в США, найбільшому у світі споживачі нафти, і економічна невизначеність знову посилили побоювання щодо попиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reutes.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,9% - до 79,35 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 1,1% до 74,33 доларів.

Обидва контракти зросли під час торгів у понеділок та вівторок, відновившись після різкого розпродажу першого тижня 2023 року.

Запаси сирої нафти в США підскочили на 14,9 млн. барелів за тиждень, що закінчився 6 січня, повідомляють джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти (API).

За словами аналітика Леона Лі з CMC Markets, значне збільшення запасів у США призвело до зниження цін на нафту, а ризик рецесії також обмежує висхідний тренд цін на нафту в короткостроковій перспективі.

Ринок нафти впав через побоювання щодо підвищення відсоткових ставок у США для стримування інфляції, що може спровокувати рецесію та скоротити попит на паливо.

На ринку переважають негативні настрої з боку попиту, оскільки Китай все ще стикається з широкомасштабним спалахом COVID-19, а США та Європа перебувають під загрозою економічного спаду через підвищення процентних ставок, при цьому перебої з поставками на даний момент мінімальні, повідомив старший віце президент Rystad Energy Клаудіо Галімберті.

Раніше цього тижня ціни зросли на очікуваннях зростання попиту на паливо в Китаї, другому за величиною споживача нафти у світі після ослаблення обмежень на COVID-19 і відновлення міжнародних поїздок.

Основну увагу цього тижня буде приділено даними щодо інфляції в США, які мають бути опубліковані у четвер. На думку аналітиків, якщо інфляція виявиться нижчою за очікувану, це призведе до падіння долара. Більш слабкий долар може підвищити попит на нафту, оскільки він робить сировину дешевшою для покупців, які володіють іншими валютами.

Нагадаємо, ціна на російську нафту марки Urals впала на перших у 2023 році світових торгах нижче 40 доларів за барель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нефть
NEWS
Українські воїни за добу відбили 13 атак росіян у трьох областях, - Генштаб
Українські воїни за добу відбили 13 атак росіян у трьох областях, - Генштаб
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня