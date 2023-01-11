Нафта дешевшає після двох днів зростання: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту впали в середу, 11 січня, оскільки несподіване збільшення запасів нафти і палива в США, найбільшому у світі споживачі нафти, і економічна невизначеність знову посилили побоювання щодо попиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reutes .

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,9% - до 79,35 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 1,1% до 74,33 доларів.

Обидва контракти зросли під час торгів у понеділок та вівторок, відновившись після різкого розпродажу першого тижня 2023 року.

Запаси сирої нафти в США підскочили на 14,9 млн. барелів за тиждень, що закінчився 6 січня, повідомляють джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти (API).

За словами аналітика Леона Лі з CMC Markets, значне збільшення запасів у США призвело до зниження цін на нафту, а ризик рецесії також обмежує висхідний тренд цін на нафту в короткостроковій перспективі.

Ринок нафти впав через побоювання щодо підвищення відсоткових ставок у США для стримування інфляції, що може спровокувати рецесію та скоротити попит на паливо.

На ринку переважають негативні настрої з боку попиту, оскільки Китай все ще стикається з широкомасштабним спалахом COVID-19, а США та Європа перебувають під загрозою економічного спаду через підвищення процентних ставок, при цьому перебої з поставками на даний момент мінімальні, повідомив старший віце президент Rystad Energy Клаудіо Галімберті.

Раніше цього тижня ціни зросли на очікуваннях зростання попиту на паливо в Китаї, другому за величиною споживача нафти у світі після ослаблення обмежень на COVID-19 і відновлення міжнародних поїздок.

Основну увагу цього тижня буде приділено даними щодо інфляції в США, які мають бути опубліковані у четвер. На думку аналітиків, якщо інфляція виявиться нижчою за очікувану, це призведе до падіння долара. Більш слабкий долар може підвищити попит на нафту, оскільки він робить сировину дешевшою для покупців, які володіють іншими валютами.