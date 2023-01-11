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Нефть дешевеет после двух дней роста: что повлияло на мировые цены

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Токио, Среда 11 января 2023 08:52
Нефть дешевеет после двух дней роста: что повлияло на мировые цены Фото: цены на нефть упали 11 января (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали в среду, 11 января, поскольку неожиданное увеличение запасов нефти и топлива в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, и экономическая неопределенность вновь усилили опасения по поводу спроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reutes.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,9% до 79,35 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 1,1%, до 74,33 долларов.

Оба контракта выросли во время торгов в понедельник и вторник, восстановившись после резкой распродажи в первую неделю 2023 года.

Запасы сырой нефти в США подскочили на 14,9 млн баррелей за неделю, закончившуюся 6 января, сообщают источники со ссылкой на данные Американского института нефти (API).

По словам аналитика Леона Ли из CMC Markets, значительное увеличение запасов в США привело к снижению цен на нефть, а риск рецессии также ограничивает восходящий тренд цен на нефть в краткосрочной перспективе.

Рынок нефти упал из-за опасений по поводу повышения процентных ставок в США для сдерживания инфляции, что может спровоцировать рецессию и сократить спрос на топливо.

На рынке преобладают негативные настроения со стороны спроса, поскольку Китай все еще сталкивается с широкомасштабной вспышкой COVID-19, а США и Европа находятся под угрозой экономического спада из-за повышения процентных ставок, при этом перебои с поставками на данный момент минимальны, сообщил старший вице-президент Rystad Energy Клаудио Галимберти.

Ранее на этой неделе цены выросли на ожиданиях роста спроса на топливо в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, после ослабления ограничений на COVID-19 и возобновления международных поездок.

Основное внимание на этой неделе будет уделено данным по инфляции в США, которые должны быть опубликованы в четверг. По мнению аналитиков, если инфляция окажется ниже ожидаемой, это приведет к падению доллара. Более слабый доллар может повысить спрос на нефть, поскольку он делает сырье дешевле для покупателей, владеющих другими валютами.

Напомним, цена на российскую нефть марки Urals рухнула на первых в 2023 году мировых торгах ниже 40 долларов за баррель.

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