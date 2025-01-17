Світовий банк прогнозує падіння цін на нафту в найближчі два роки

Світовий банк прогнозує падіння цін на сировинні товари у 2025-2026 роках. Однак вони будуть вищими за доковідний рівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Economic Prospects Світового банку за січень 2025 року.

Як наголошується в огляді, після падіння приблизно на 3% у 2024 році, прогнозується подальше зниження цін на сировинні товари на 6% у 2025 році та на 2% у 2026 році, що призведе до зниження цін до найнижчого рівня з 2020 року.

"Тим не менш, більшість цін на сировинні товари залишаються значно вищими за допандемічні рівні, підтримуючи економічну активність у багатьох країнах-експортерах", - йдеться у повідомленні.

Ціни на нафту

За даними Світового банку, ціна на сиру нафту марки Brent у середньому становила 80 доларів за барель у 2024 році, що приблизно на 3% нижче, ніж роком раніше, але на 40% вище за середній показник за 2015-2019 роки.

Це річне зниження цін відображало достатню світову пропозицію нафти з урахуванням скромного зростання споживання, що компенсувало вплив ескалації геополітичної напруженості, йдеться в огляді.

Згідно з базовим сценарієм, очікується, що ціни на сиру нафту марки Brent знизяться ще більше, до середнього значення 72 доларів за барель у 2025 році та 71 долара за барель у 2026 році.

Очікується, що падіння цін буде зумовлене зростанням пропозиції серед країн, які не входять до ОПЕК+, в основному Бразилії, Канади, Гайани та США, у поєднанні з помірним зростанням світового попиту на нафту через сповільнення споживання нафти в Китаї та країнах з розвиненою економікою.

Істотний ризик зниження прогнозу цін на нафту може матеріалізуватися, якщо ОПЕК+ скасує скорочення поставок на основі оголошеного графіка. Тим часом, нещодавнє зміцнення долара США може, якщо воно збережеться, ще більше знизити світовий попит на нафту і ціни. Ризики підвищення включають тривалу ескалацію конфлікту на Близькому Сході та дефіцит видобутку сланцевої нафти в США, зазначає Світовий банк.

Ціни на газ

Прогнозується, що ціни на природний газ у США різко зростуть у 2025-26 роках, оскільки нові термінали зрідженого природного газу (ЗПГ) збільшують експортні можливості, збільшуючи конкуренцію за внутрішні поставки.

Прогнозується, що європейські ціни на газ зростуть на 11% у 2025 році, що відображає сильний світовий попит на СПГ і скорочення поставок, а потім впадуть на 8% у 2026 році, оскільки надходить більше поставок СПГ. Ризики зростання включають конфліктні події, які скорочують експорт газу з Близького Сходу, і невизначеність навколо поставок ЗПГ з Російської Федерації до Європи, особливо з огляду на нещодавнє зниження обсягів ЗПГ, що поставляється до Європейського Союзу.

З іншого боку, слабше, ніж очікувалося, зростання попиту на швидкозростаючих ринках Східної Азії та Тихоокеанського регіону і Південної Азії може призвести до зниження цін, зазначає Світовий банк.

Ціни у 2022-2026 роках