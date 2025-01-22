Нефть дешевеет из-за планов Трампа развязать торговые войны на нескольких фронтах
Цены на нефть пошли вниз после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины для Китая, вызвав опасения по поводу торговых войн на нескольких фронтах. Ранее он заявил о планах ввести пошлины для Канады и Мексики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Brent упала почти до 79 долларов за баррель, в то время как West Texas Intermediate опустилась ниже 76 долларов. Трамп заявил, что рассматривает 10% тариф на Китай в ответ на поток фентанила из страны. Канада увеличила поток сырой нефти в США, чтобы обойти потенциальные пошлины.
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Первый день Трампа в должности начался с масштабных указов, включая пересмотр энергетической политики США и угрозу введения тарифов на Канаду и Мексику до 25%. Обе страны являются крупными экспортерами товаров в США, включая сырую нефть, которая перерабатывается на американских НПЗ.
Канадские поставщики пытаются "вытеснить как можно больше объемов с рынка" до введения пошлин, сообщила компания Rystad Energy. Пошлины, которые, по словам Трампа, могут быть введены с 1 февраля, приведут к повышению цен на бензин для американских потребителей, предупредила Goldman Sachs Group Inc. в прошлом году.
Нефть по-прежнему торгуется выше в этом году, чему способствовали широкие санкции США против России, которые перевернули рынки физической нефти и танкеров. Трамп сказал, что он, вероятно, введет больше санкций против Москвы, если Владимир Путин не сядет за стол переговоров по Украине.
"Внимание нефтяного рынка постепенно переключается с рисков российских санкций на вполне реальный риск эскалации торговой напряженности", - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV в Сингапуре. Угроза пошлин также поддерживает доллар США, добавил он.
Цены на нефть
Напомним, Всемирный банк прогнозирует падение цен на сырьевые товары в 2025-2026 годах.
По данным Всемирного банка, цена на сырую нефть марки Brent в среднем составила 80 долларов за баррель в 2024 году, что примерно на 3% ниже, чем годом ранее, но на 40% выше среднего показателя за 2015-2019 годы.
Согласно базовому сценарию, ожидается, что цены на сырую нефть марки Brent снизятся еще больше, до среднего значения 72 долларов за баррель в 2025 году и 71 долларов за баррель в 2026 году.
Ожидается, что падение цен будет обусловлено ростом предложения среди стран, не входящих в ОПЕК+, в основном Бразилии, Канады, Гайаны и США, в сочетании с умеренным ростом мирового спроса на нефть из-за замедления потребления нефти в Китае и странах с развитой экономикой.
Украина с начала войны импортирует весь объем бензина, поэтому цены на АЗС в основном зависят от мировых цен на нефть.