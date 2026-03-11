Нафта буде по 200 доларів за барель? Іран висунув ультиматум США та Ізраїлю

Іран погрожує нафтою по 200 доларів

"Приготуйтеся до того, що ціна на нафту становитиме 200 доларів за барель, бо ціна на нафту залежить від регіональної безпеки, яку ви дестабілізували", - заявив Зольфакарі, звертаючись до США. Вести переговори Іран також відмовляється.

Заява прозвучала після атаки на ще три судна в Перській затоці. Загалом з початку війни атаки зазнали вже 14 кораблів.

Що відбувається в протоці

Через Ормузьку протоку проходить п'ята частина всієї світової нафти. Зараз вона заблокована - судна не можуть безпечно проходити вздовж іранського узбережжя. Це - найбільше енергетичне потрясіння з 1970-х років.

Що таке Ормузька протока і чому від цієї ділянки в морі шириною в 50 кілометрів залежать ціни на нафту у всьому світі, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Чи злетіли ціни на нафту

У понеділок нафта ненадовго піднялася майже до 120 доларів за барель. Але вже зараз ціна - близько 90 доларів.

Інвестори поки роблять ставку на те, що Трамп зможе зупинити конфлікт і відкрити протоку.

Міжнародне енергетичне агентство може рекомендувати випустити на ринок 400 мільйонів барелів зі стратегічних резервів - це рекордний показник. Але навіть цього вистачить лише на три тижні.