Нефть будет по 200 долларов за баррель? Иран выдвинул ультиматум США и Израилю

Иран предупредил: если США и Израиль не остановят атаки, нефть будет стоить 200 долларов за баррель. Это вдвое больше, чем сейчас.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель военного командования Ирана Эбрагим Зольфакари.
"Приготовьтесь к тому, что цена на нефть составит 200 долларов за баррель, потому что цена на нефть зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали", - заявил Зольфакари, обращаясь к США. Вести переговоры Иран также отказывается.
Заявление прозвучало после атаки на еще три судна в Персидском заливе. Всего с начала войны атаке подверглись уже 14 кораблей.
Через Ормузский пролив проходит пятая часть всей мировой нефти. Сейчас он заблокирован - суда не могут безопасно проходить вдоль иранского побережья. Это - самое большое энергетическое потрясение с 1970-х годов.
Что такое Ормузский пролив и почему от этого участка в море шириной в 50 километров зависят цены на нефть во всем мире, читайте в материале РБК-Украина.
В понедельник нефть ненадолго поднялась почти до 120 долларов за баррель. Но уже сейчас цена - около 90 долларов.
Инвесторы пока делают ставку на то, что Трамп сможет остановить конфликт и открыть пролив.
Международное энергетическое агентство может рекомендовать выпустить на рынок 400 миллионов баррелей из стратегических резервов - это рекордный показатель. Но даже этого хватит лишь на три недели.
Напомним, в Украине уже ощутили последствия блокировки Ормузского пролива. Бензин подорожал на 2 гривны за литр, а доллар подскочил до 43,46 грн. Импорт газа пока без изменений - "Нафтогаз" покупает по старым ценам.
Эксперты считают, что если конфликт завершится за месяц, цены быстро откатятся назад, но если затянется - миру грозит серьезная инфляция, а Россия хорошо на этом заработает.
Ранее РБК-Украина сообщало, что из-за войны на Ближнем Востоке инвесторы начали массово покупать доллар, так как считают его более надежным активом во время нестабильности. Из-за этого другие валюты, в частности евро, ослабляются и дешевеют.
В то же время на украинский валютный рынок также влияют внутренние факторы, но военный конфликт в мире создает дополнительное напряжение на финансовых рынках.