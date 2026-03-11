RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Нефть будет по 200 долларов за баррель? Иран выдвинул ультиматум США и Израилю

16:40 11.03.2026 Ср
2 мин
Иран назвал условие для открытия Ормузского пролива
aimg Елена Чупровская
Фото: как влияет на нефтяной рынок блокировка Ормузского пролива (Getty Images)

Иран предупредил: если США и Израиль не остановят атаки, нефть будет стоить 200 долларов за баррель. Это вдвое больше, чем сейчас.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель военного командования Ирана Эбрагим Зольфакари.

Читайте также: Тактика из Украины: западная разведка узнала, как Россия помогает Ирану обходить ПВО

Иран угрожает нефтью по 200 долларов

"Приготовьтесь к тому, что цена на нефть составит 200 долларов за баррель, потому что цена на нефть зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали", - заявил Зольфакари, обращаясь к США. Вести переговоры Иран также отказывается.

Заявление прозвучало после атаки на еще три судна в Персидском заливе. Всего с начала войны атаке подверглись уже 14 кораблей.

Что происходит в проливе

Через Ормузский пролив проходит пятая часть всей мировой нефти. Сейчас он заблокирован - суда не могут безопасно проходить вдоль иранского побережья. Это - самое большое энергетическое потрясение с 1970-х годов.

Что такое Ормузский пролив и почему от этого участка в море шириной в 50 километров зависят цены на нефть во всем мире, читайте в материале РБК-Украина.

Взлетели ли цены на нефть

В понедельник нефть ненадолго поднялась почти до 120 долларов за баррель. Но уже сейчас цена - около 90 долларов.

Инвесторы пока делают ставку на то, что Трамп сможет остановить конфликт и открыть пролив.

Международное энергетическое агентство может рекомендовать выпустить на рынок 400 миллионов баррелей из стратегических резервов - это рекордный показатель. Но даже этого хватит лишь на три недели.

Напомним, в Украине уже ощутили последствия блокировки Ормузского пролива. Бензин подорожал на 2 гривны за литр, а доллар подскочил до 43,46 грн. Импорт газа пока без изменений - "Нафтогаз" покупает по старым ценам.

Эксперты считают, что если конфликт завершится за месяц, цены быстро откатятся назад, но если затянется - миру грозит серьезная инфляция, а Россия хорошо на этом заработает.

Ранее РБК-Украина сообщало, что из-за войны на Ближнем Востоке инвесторы начали массово покупать доллар, так как считают его более надежным активом во время нестабильности. Из-за этого другие валюты, в частности евро, ослабляются и дешевеют.

В то же время на украинский валютный рынок также влияют внутренние факторы, но военный конфликт в мире создает дополнительное напряжение на финансовых рынках.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранНафтаБензин