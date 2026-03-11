Нефть будет по 200 долларов за баррель? Иран выдвинул ультиматум США и Израилю

Иран угрожает нефтью по 200 долларов

"Приготовьтесь к тому, что цена на нефть составит 200 долларов за баррель, потому что цена на нефть зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали", - заявил Зольфакари, обращаясь к США. Вести переговоры Иран также отказывается.

Заявление прозвучало после атаки на еще три судна в Персидском заливе. Всего с начала войны атаке подверглись уже 14 кораблей.

Что происходит в проливе

Через Ормузский пролив проходит пятая часть всей мировой нефти. Сейчас он заблокирован - суда не могут безопасно проходить вдоль иранского побережья. Это - самое большое энергетическое потрясение с 1970-х годов.

Что такое Ормузский пролив и почему от этого участка в море шириной в 50 километров зависят цены на нефть во всем мире, читайте в материале РБК-Украина.

Взлетели ли цены на нефть

В понедельник нефть ненадолго поднялась почти до 120 долларов за баррель. Но уже сейчас цена - около 90 долларов.

Инвесторы пока делают ставку на то, что Трамп сможет остановить конфликт и открыть пролив.

Международное энергетическое агентство может рекомендовать выпустить на рынок 400 миллионов баррелей из стратегических резервов - это рекордный показатель. Но даже этого хватит лишь на три недели.